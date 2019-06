A Marsala i funerali di Franca Marino Buccellato, Musumeci: "La sua esperienza ci era da guida"

Oggi, alle 16.00 nella Chiesa Madre di Marsala, i funerali della deputata Franca Marino Buccellato, ex parlamentare marsalese morta ieri notte all'età di 88 anni. Prima delle esequie alle 14.30, la salma verrà portata dalla chiesa di San Pietro al Cassaro, dove è stata allestita la camera ardente, a Palazzo VII Aprile per la commemorazione in consiglio.

Anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha voluto ricordare la politica marsalese scomparsa. "Con Franca Buccellato - ha dichiarato - la politica trapanese perde una delle più limpide espressioni, testimonianza di coerenza e di passione ideale. Ovunque, da militante, da consigliere comunale e provinciale, da parlamentare nazionale, sapeva profondere impegno e competenza nel costante rispetto dell’avversario".

E poi ha aggiunto: "Legata alla ‘sua’ Marsala, da sempre attenta alle esigenze del territorio e sensibile al tema del contributo delle donne in politica, è stata un’importante interprete delle battaglie della Destra autonomista. La sua esperienza e il suo entusiasmo ci erano da guida e da conforto. Ai familiari esprimo i sentimenti del più vivo cordoglio".

Alla famiglia si sono stretti nel dolore anche il sindaco Alberto Di Girolamo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. "Era una donna impegnata in politica, e seppur nella diversità di pensiero, si è fatta sempre rispettare per il suo modo di porsi e di affermare le proprie idee. La nostra Città perde certamente una donna di grande spessore che si è anche impegnata nel sociale".

La Buccellato fu per due volte (dall’’85 al ’90 e dal ‘97 al 2001), Consigliera comunale. Nel 1994 fu eletta alla Camera dei Deputati. Esponente della Destra, fu anche dirigente nazionale.

