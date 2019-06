Caso Craparotta, si riunisce il Consiglio di Castelvetrano

Torna a riunirsi oggi il Consiglio comunale di Castelvetrano. Fissato per le ore 9,30, un orario al quale i cittadini non erano da anni abituati, ma che l'obbligo del risparmio sugli straordinari del personale ha imposto questo cambio di rotta. All'ordine del giorno la già discussa causa d'incompatibilità del consigliere Marcello Craparotta, sollevata dall'opposizione all'atto dell'insediamento del nuovo consesso civico.

Pare che il consigliere che aveva un contenzioso con il Comune, come ci ha riferito il sindaco Enzo Alfano, abbia già pagato il suo debito. Di conseguenza non dovrebbero esserci altre cause d'incompatibiltà.

Oggi all'ordine del giorno oltre la questione Craparotta, si discuterà la mozione del PD su Castelvetrano comune plastic free. Infine la nomina dei componenti della commissione consiliare permanente. Intanto l'opposizione ha già presentato alcune interrogazioni a firma dei consiglieri Giuseppe Curiale, Vincenza Viola, Calogero Martire di "Obiettivo città", sull'utilizzo dei 12milioni di euro, quota del finanziamento spettante a Castelvetrano per una serie di progetti che dovrà essere finanziata nell'ambito del Por fers Sicilia 2014-2020.

