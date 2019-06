Marsala, è scontro tra il consiglio e l'amministrazione

Dopo lo scontro in Consiglio sul Piano triennale delle opere pubbliche e l'amarezza manifestata dal sindaco Di Girolamo, a mezzo social network, la conferenza stampa promossa dal presidente del Consiglio, Enzo Sturiano e da Arturo Galfano, Giovanni Sinacori, Pino Milazzo, Ivan Gerardi, Ignazio Chianetta, Ginetta Ingrassia, Flavio Coppola e Aldo Rodriquez, a Sala delle Lapidi dove i consiglieri comunali hanno rintuzzato le accuse del sindaco rimandandole al mittente.

Di Girolamo, infatti, aveva definito i consiglieri «irresponsabili» per il danno recato alla città, e per questa ragione si era dichiarato «disgustato». Tale affermazione è stata respinta dai consiglieri in questione che, hanno replicato in un documento «che il disgusto è quello che provano i cittadini da 4 anni».

In sostanza la nota del Consiglio comunale, al di là, dei riferimenti riguardanti le problematiche sollevate in occasione del Piano triennale delle opere pubbliche, evidenzia, senza alcuna ombra di dubbio, la piena rottura tra amministrazione Di Girolamo e Consiglio comunale che non fa certo bene al futuro della città.

