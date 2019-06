Progetto "Riserva Saline" di Trapani e Paceco, via alla riqualificazione

Riqualificazione della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco (recinzione e pulizia, ripristino degli argini di salina erosi, posizionamento di isole artificiali, sistema di videosorveglianza e sicurezza); percorsi guidati; sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali (incontri nelle scuole, workshop e laboratori), promozione della cittadinanza attiva per la cura e salvaguardia della Riserva; seminari e giornate di studio per la conservazione della biodiversità e sulle tecniche di agricoltura biologica, diffondere e preservare le antiche tecniche di coltivazione e le produzioni tipiche.

Sono gli obiettivi del "Progetto Riserva Saline", avviato da una serie di partners locali, che ha ottenuto un importante contributo nell'ambito del bando ambiente 2018 indetto da Fondazione con il Sud che sono stati illustrati ieri mattina in un incontro che ha avuto luogo nella sede del Centro di Cultura Gastronomica «Nuara» , in via Bastioni 2 .

Il progetto, della durata di tre anni, è realizzato da Legambiente Trapani Erice Circolo Nautilus (soggetto responsabile) con partners AIAB Sicilia - Circolo di Trapani (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Associazione culturale Trapani Welcome, Associazione di volontariato «Azione X», «Pro Loco Nubia», Associazione «Saline e Natura», Auser (Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) Circolo di Petrosino, Comune di Paceco, WWF Italia Onlus, organismo di gestione della Riserva Naturale. Partner esterno il Comune di Trapani.

