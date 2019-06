Alcamo, il sindaco requisisce una strada privata

«Ho firmato l'ordinanza per requisire un'altra strada privata che consentirà di arrivare più facilmente in via per Camporeale e nelle campagne vicine». Lo dichiara il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, in riferimento alla situazione della viabilità essendo ancora chiuso il tratto franato di via Per Camporeale.

La strada oggetto di quest'ultima ordinanza era stata già temporaneamente aperta al pubblico, quando a gennaio si era manifestata la situazione di emergenza a causa della frana. Poi è stata interdetta. Surdi annuncia inoltre: «Dal 5 giugno sarà aperta anche la via Scalilla, che consentirà un percorso più breve dalla via Monsignor Tommaso Papa».

Via Scalilla è il nome con cui il Comune identifica la stradella privata che, nelle scorse settimane, ha già requisito ad un privato e che unisce, mediante la via Giuseppe Scala, la via Per Camporeale con la via Monsignor Tommaso Papa.

