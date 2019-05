Marsala, parte il Piano Anticorruzione del Comune

Con 18 voti su altrettanti consiglieri presenti, il Consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Anticorruzione, relativo a «Prevenzione, integrità e trasparenza» approvato nel 2013 dall'amministrazione Adamo, aggiornato nel 2015 dall'allora commissario straordinario Giovanni Bologna e successivamente per il periodo 2016-2018 dall'amministrazione Di Girolamo e dalla stessa per il periodo 2018-2020.

All'approvazione del Piano si è giunti dopo la relazione del consigliere Ivan Gerardi, presidente della commissione Affari generali, e gli interventi dei consiglieri Luana Alagna e Giovanni Sinacori che hanno avuto parole di apprezzamento per il segretario generale, Bernardo Triolo, che ha curato l'aggiornamento del Piano ed illustrato alcuni particolari aspetti e l'importanza dell'atto.

Il Piano coinvolge tutti i cittadini e le organizzazioni che sono portatori di interessi collettivi «per un'efficace strategia anti corruzione». In virtù di tale Piano, cittadini, associazione e organizzazioni, Rsu e altre organizzazioni sindacali possono presentare eventuali osservazioni utilizzando l'apposito modulo da far pervenire tramite email, alla segreteria generale o presentandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, così come raccontato da Dino Barraco sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

