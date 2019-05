Mazara del Vallo, il neo sindaco Quinci: "Grandi progetti per la città"

"Sarò il primo cittadino, perché essere il primo vuol dire essere il primo a lavorare, il primo a faticare, il primo a dare l'esempio, essere il primo per aiutare gli ultimi di questa città. Ed è una vita che io mi sto allenando per questo". Con queste parole Salvatore Quinci ha assunto da ieri, ufficialmente, la carica di sindaco della città di Mazara del Vallo.

Si è conclusa ieri pomeriggio nel Palazzo comunale la cerimonia di insediamento, con il passaggio di consegne tra il commissario straordinario del Comune Antonio Lo Presti ed il sindaco Salvatore Quinci, che l'Ufficio elettorale centrale ha proclamato eletto in quanto candidato più votato nel turno di ballottaggio con 10.734 voti validi. Il commissario straordinario Lo Presti ha accolto il sindaco Quinci, congratulandosi per il successo elettorale ed esprimendo un augurio di buon lavoro al primo cittadino, alla sua squadra ed ai dipendenti comunali, che ha ringraziato per la preziosa collaborazione offerta nel breve ma intenso periodo nel quale ha retto le sorti della città.

In un clima di festa, alla presenza degli assessori designati, di sostenitori, nonché del segretario generale del Comune Antonina Marascia, dei dirigenti e funzionari comunali, si è quindi svolto il momento formale del passaggio di consegne, la consegna della fascia tricolore al sindaco e la firma della notifica della proclamazione ufficiale.

"Ringrazio tutti per il sostegno e l'accoglienza - ha detto Quinci -. Da oggi iniziamo a lavorare. Abbiamo grandi progetti. Sarò il sindaco di tutti".

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE