"Cantieri di lavoro" per il Comune di Campobello, ok al finanziamento da 176mila euro

Il Comune di Campobello è stato ammesso al finanziamento di 176mila euro per l'avvio dei “cantieri di lavoro” istituiti dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro.

Gli interventi finanziati, in particolare, prevedono la realizzazione di un parcheggio pubblico nella via Umberto I, nell'area retrostante la Chiesa madre, e le opere di manutenzione e di completamento di alcuni tratti di marciapiede lungo alcune vie comunali (via Ospedale, via CB 32 sino all'incrocio con via Delle Rose, via Calvario, via Archimede, via Imbriani e via Palermo)-

