Festa delle famiglie, a Trapani in piazza per combattere le discriminazioni

"Famiglie senza frontiere" è stato lo slogan della manifestazione che si è svolta all'interno della Villa Margherita a Trapani per la Festa delle Famiglie 2019.

Presenti, all'evento organizzato dall'associazione Famiglie Arcobaleno, tante famiglie, tradizionali e non. L'evento si è aperto contemporaneamente in 12 città italiane. Per la Sicilia, così come riporta Vito Campo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata scelta Trapani per ospitare la manifestazione regionale, che dalla mattina si è svolta fino all'intera giornata.

Tante le attività, rivolte prevalentemente ai bambini, delle diverse associazioni che hanno supportato l'iniziativa.

