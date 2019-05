San Vito, il sindaco Peraino cambia volto alla giunta

Due nuovi assessori in giunta, Silvia Campo e Antonino Ciulla. Dopo le dimissioni, per questioni strettamente personali, da parte dell'ormai ex assessore Castiglione, il sindaco Giuseppe Peraino ha nominato Silvia Campo assessore ai Servizi Sociali, alle Politiche Giovanili, della Famiglia e del Lavoro, alla Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, ai Servizi Demografici e ai Rapporti con le Associazioni.

La Campo classe 1980, pedagogista e docente, è stata già componente della giunta municipale di Custonaci al fianco dell'ex sindaco Giuseppe Bica e Presidente del consiglio dell'unione dei comuni Elimo Ericini.

"Ringrazio il Sindaco, Giuseppe Peraino - dichiara il neo Assessore Campo - per la fiducia e per l'importante incarico amministrativo conferitomi, in un settore particolarmente delicato. Voglio esprimere la mia stima per l'attività svolta e gli obiettivi conseguiti da Maria Pia Castiglione. Metterò a disposizione le mie competenze, la mia professionalità e l'esperienza fin qui maturata".

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE