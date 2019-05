Amministrative in Sicilia, a Castelvetrano niente apparentamenti ai ballottaggi

A Castelvetrano non ci sarà nessun apparentamento per le liste dei candidati sindaco al ballottaggio per le amministrative del prossimo 12 maggio.

Il funzionario di banca Enzo Alfano (Movimento 5Stelle) e il commercialista Calogero Martire (liste civiche Ricominciamo insieme e Obiettivo città) oggi hanno comunque completato le squadre assessoriali.

Alfano aggiunge nell'eventuale esecutivo Irene Barresi, Giovanni Parrino e Maurizio Oddo ai già indicati Manuela Cappadonna e Biagio Virzì; Martire designa in giunta Marianna Bramati e Maddalena Venezia che si aggiungono a Salvatore Martino, Marilena D'Amico e Bruno Atria.

Intanto, è atteso a Castelvetrano l'arrivo, giovedì prossimo alle 20, nel Sistema delle piazze, del vicepremier Luigi Di Maio a sostegno del candidato sindaco pentastellato.

