Mazara del Vallo, Quinci e Randazzo escludono apparentamenti

Salvatore Quinci e Giorgio Randazzo si contenderanno la carica di Sindaco di Mazara del Vallo al turno di ballottaggio che si terrà domenica 12 maggio, essendo risultati i candidati sindaci più votati delle elezioni del 28 aprile 2019 ma non avendo superato il quorum del 40% dei voti validi, necessario per l'elezione diretta al primo turno.

A caldo, nessuno dei due cerca “apparentamenti” con liste di altri candidati sindaci ma nei prossimi giorni potrebbero maturare ipotesi diverse. Entro sabato 4 maggio i due candidati a sindaco dovranno completare la squadra assessoriale ed entro domenica 5 maggio devono dichiarare eventuali apparentamenti. Salvatore Quinci, con il suo progetto civico, parte dalla solida percentuale del 31, 5% che sono 7 punti in più dal suo concorrente Giorgio Randazzo (24, 2%), un vantaggio che, a livello numerico, vale 2000 voti in più che non sono pochi considerando che al turno di ballottaggio, come è successo in altre occasioni, potrebbe ridursi la presenza dei votanti.

Quinci spiega il suo successo: «La nostra è stata una campagna elettorale spontanea, senza tifo organizzato, incentrata sul coinvolgimento dei cittadini cui abbiamo presentato un progetto che e stato compreso e accolto. E la piazza di venerdì 26 aprile, alla chiusura, è stata eccezionale, oltre ogni aspettativa. Proseguiremo questi altri quindici giorni di campagna elettorale con lo stesso impegno, la stessa determinazione che ci contraddistingue, con il forte senso di responsabilità che sentiamo e che leggiamo negli sguardi delle persone che si sono radunate attorno a noi in tutti questi mesi».

