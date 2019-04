Elezioni amministrative, tutti i risultati in provincia di Trapani

Salemi, Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Salaparuta sono i comuni dell'Agrigentino andati al voto per il rinnovo dei Consigli comunali.

A Mazara del Vallo, uno dei sette comuni che votano col maggioritario a doppio turno, se la vedranno al secondo turno Salvatore Quinci (33%) sostenuto da liste civiche e Giorgio Randazzo (21,1%), il candidato della Lega. Deludente il 18.3% di Nicolò La Grutta del M5S e l'11,08 della candidata di Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima Benedetta Corrao.

A Calatafimi-Segesta elezione diretta per Antonino Accardo di "Costruiamo Insieme Calatafimi Segesta Accardo Sindaco" con il 48,46%. Nicolò Cristaldi, di Futuristi Centrali per la Sicilia, non va oltre il 33,42%. Salvatore Gucciardo, infine, non va oltre il 18,12% con la lista "Ideeazioni Calatafimi-Segesta Cittadini in Movimento".

Sfida interessante quella di Castelvetrano, comune sciolto per mafia. Dopo lo scrutinio di metà sezioni, 15 su 30, secondo il report dell'Ufficio elettorale della Regione, a vedersela sono Calogero Martire, a capo di due liste civiche, con il 29,18%, ed Enzo Alfano del Movimento cinque stelle, con il 28,59%. L'uomo del Pd, Pasquale Calamia, è di poco sopra il 17%. L'esponente di Fratelli d'Italia, Davide Brillo, all'8,60%; quello della Lega, Antonino Giaramita, al 7,40%. Vita Alba Pellerito, a capo di una lista civica, al 9,15%).

A Salaparuta Vincenzo Drago ("Il paese che vogliamo insieme Drago Sindaco") ottiene il 59,18% delle preferenze contro il 40,82% della lista civica "Viviamo Salaparuta" guidata da Michele Antonino Saitta. Infine a Salemi Domenico Venuti conquista l'elezione al primo turno con il 50,96%. Staccato al 23,95% Francesco Giuseppe Crimi.

