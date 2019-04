L'ex prefetto Sodano "è cittadino di Trapani"

L'ex prefetto Sodano è un cittadino trapanese e l'ex aula consiliare di palazzo d'Alì è diventata "sala conferenze Fulvio Sodano".

Tredici anni, 3 mesi e 26 giorni dopo il conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell'allora Consiglio Comunale di Trapani adesso, così come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia, arriva il riconoscimento.

"Con questo riconoscimento, dato in memoria all' ex prefetto Fulvio Sodano, vogliamo lanciare un segnale più forte dell'impegno di tutti noi contro la mafia e qualsiasi tipo di attività malavitosa che possa ledere la credibilità ed il benessere dei cittadini trapanesi", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Guaiana.

