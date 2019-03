Mazara, in sei in campo per diventare il sindaco della città

Scade mercoledì il termine per presentare il proprio nome nelle liste di Mazara del Vallo, per candidarsi a sindaco della città. Si delineano a pochi giorni dalla fine i nomi dei candidati, che al momento sono sei ma non è detto che non possa esserci qualche sorpresa.

La candidata del centro destra Benedetta Corrao è appoggiata da Forza Italia, Diventerà Bellissima,UDC e dalla lista civica Benedetta Corrao- Guardiano Calafato. Il Movimento 5 stelle ha candidato sindaco Nicolò La Grutta sostenuto dalla lista del Movimento. La candidata a sindaco Mariella Martinciglio è sostenuta dal Movimento Futuristi e dalle liste civiche Volare e Avvenire. Il candidato sindaco Salvatore Quinci è sostenuto dalle liste civiche Partecipazione Politica, Osservatorio Politico, La Forza dei Fatti, Mazara Bene Comune e SiAmo Mazara. Il candidato sindaco Giorgio Randazzo può contare sulle liste della Lega, Mazara Libera, Autonomisti, Libera intesa, il candidato sindaco Pasquale Safina è sostenuto dalla lista civica Voci Democratiche.

