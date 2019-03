Mazara, Vincenzo Calafato ritira la sua candidatura

Vincenzo Calafato ha ritirato la sua candidatura a sindaco di Mazara. Ha scelto di candidarsi come consigliere comunale nel centro destra con candidato sindaco Benedetta Corrao.

«Potevo essere naturalmente predisposto, per mia cultura politica - afferma Calafato in una nota - verso la coalizione che oggi guida la Regione Sicilia, ma l'incontro con il candidato sindaco, ha sciolto ogni dubbio e ha prodotto in me l'assoluta convinzione che Benedetta Corrao sia l'unica soluzione per ridare credibilità politica e rilancio socio economico a Mazara Del Vallo”» La Corrao ha una sua lista con la dizione «Benedetta Corrao” alla quale si affiancherà quella di “Calafato “Guardiano”.

Restano in corsa, quindi, sei candidati a sindaco: Salvatore Quinci che è sostenuto da cinque sigle: Partecipazione Politica, Mazara Bene Comune, SìAmo Mazara, Osservatorio Politico e La Forza dei fatti. Benedetta Corrao sostenuta dalle liste Forza Italia, Udc , Diventerò Bellissima e la lista della stessa candidata Benedetta Corrao - Calafato “Guardiano”.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

