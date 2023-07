Miss Italia, podio tutto palermitano a Valderice: la vincitrice è Sofia Badalamenti

Le ragazze di Palermo hanno conquistato tutti e tre i gradini del podio alla selezione di Miss Italia che si è svolta ieri sera a Valderice. La vincitrice è una studentessa di Logopedia dell'Università di Palermo, si chiama Sofia Baldalamenti e ha 21 anni. Al termine della kermesse condotta da Antonello Consiglio e Giada Rumè, Sofia, oltre alla corona e alla fascia principale in palio, quella di Miss Miluna Valderice, ha conquistato l'accesso alle finali regionali del concorso.

Studentessa con la passione della moda («È un mondo che mi è sempre piaciuto, tentare questa esperienza per me è importante», ha dichiarato), Sofia potrà anche usufruire di una borsa di studio messa in palio dall’Accademia degli studi turistici e manageriali di Palermo: si tratta di una novità del 2023 per la fase siciliana del concorso, guidata dall'esclusivista regionale Salvo Consiglio. A premiarla, sul palco del Teatro comunale Nino Croce, il sindaco di Valderice, Francesco Stabile.

Assieme a Sofia Badalamenti, si qualificano per le prove regionali altre cinque ragazze. Forte del secondo posto di ieri sera (11 luglio), stacca il biglietto per le Regionali Gloria Carola Di Bella, diciassettenne studentessa del liceo classico, palermitana, sportiva e appassionata del Cubo di Rubik (1 minuto/1 minuto e mezzo la sua performance media). Al terzo posto ancora una palermitana, Lorena Fiore, diciottenne, appena diplomata al liceo artistico, che sogna di diventare modella.

La prima non palermitana della serata è una ragazza di Sciacca, si chiama Federica Di Mino e ha 23 anni. Quarta piazza per lei, studentessa universitaria laureanda in Scienze dell'Educazione, che vuole diventare maestra, ma sogna anche un posto di lavoro da infermiera. Quinta si è classificata Elisa Lentini, diciassettenne studentessa dell'Istituto commerciale di Mazara, che si cimenta con la danza da quando aveva appena tre anni. Sesta - e ultima concorrente a qualificarsi per le finali regionali - si è piazzata una ragazza della provincia di Catania: è di Scordia, si chiama Azzurra Muzzone, ha 18 anni ed anche lei ha appena concluso il percorso scolastico, diplomandosi come geometra.

Una fascia anche per la Miss Mascotte, selezione a parte dedicata a chi non ha ancora l'età per Miss Italia. Il premio è andato a Sofia Fiore: il suo nome di battesimo ieri sera ha sbancato Valderice.

Nel corso della serata Antonello Consiglio ha ricordato Isabella Verney, la prima Miss Italia, morta nei giorni scorsi. Fu vincitrice del concorso Cinquemila lire per un sorriso, da cui sarebbe poi nato Miss Italia. Era nata a Torino il 10 agosto 1925, è morta dunque a 97 anni. Nel '39 il concorso era solo fotografico e la Verney, bionda, occhi azzurri, aveva 14 anni. Dopo il successo ricevette molte offerte dal mondo del cinema, ma la sua famiglia rinunciò perché Isabella era troppo giovane. Nel dopoguerra, dal 1949 al 1951, è stata modella per celebri sartorie.