Mazara, le borse nate dal riutilizzo delle reti dei pescatori: Giglio.com sposa l'ambiente

Giglio.com, l’azienda palermitana leader nel settore della moda, lancia il progetto sostenibile Risacca x Giglio.com: Proudly re-made in Mediterraneo con una collezione di eco-bags genderless realizzate grazie al riutilizzo delle reti da pesca abbandonate in mare.

Le eco-bags, realizzate in collaborazione con Risacca - un progetto di economia circolare che ha la mission di salvaguardare l’ambiente marino, attraverso il recupero e il riciclo delle reti da pesca - sono acquistabili dai clienti attraverso la piattaforma della società. L’intero ricavato sarà devoluto proprio al progetto Risacca Lab per la realizzazione di un laboratorio artigianale, con l’obiettivo di produrre nuovi prodotti e oggetti di uso quotidiano, dando una seconda vita agli scarti ritrovati in mare.

«Ogni anno nella sola Mazara del Vallo (Trapani) vengono abbandonate dieci tonnellate di reti da pesca e grazie alla collaborazione con Risacca stiamo contribuendo al loro riciclo e a realizzare il primo laboratorio artigianale nel cuore del Mediterraneo, generando lavoro in maniera sostenibile», ha detto Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com.

