Il più bello d'Italia diventa testimonial del Comune di Trapani

Testimonial in video per il Comune di Trapani. Joseph Lantillo ha raccolto subito l’invito del sindaco di Trapani. L’occasione è stata questo pomeriggio, quando il vincitore di Mister Italia 2021 è stato in visita a Palazzo d’Alì.

«Ringrazio il sindaco Tranchida per avermi invitato a Palazzo e per riporre in me questa fiducia - dichiara Joseph Lantillo -. Accolgo con piacere la proposta di realizzare dei video da diffondere tra i giovani perché solo rispettando le regole e vaccinandoci potremo tornare alla normalità. Noi giovani dobbiamo essere il motore della ripartenza ed è proprio questo il messaggio che mi impegno a divulgare: alla bellezza estetica, bisogna affiancare quella morale, comportamentale e attitudinale».

Si prospetta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i giovani da divulgare nei social. Lantillo ha abbracciato l’idea di Tranchida soprattutto in un periodo storico molto particolare. «Sono ormai profondamente convinto che i giovani siano sempre più attenti ai messaggi divulgati dai loro coetanei e per questo motivo ho voluto incontrare Joseph in Comune - dichiara il primo cittadino Giacomo Tranchida -. A Mister Italia 2021, al quale vanno i nostri complimenti per la bella affermazione, chiedo di divulgare messaggi di bellezza non solo da un punto di vista estetico quanto valoriale: ad esempio, dal Covid ai vaccini, sono lieto di poter contare sulla sua disponibilità per dei videomessaggi che sono certo saranno oggetto dell’attenzione di ragazzi e ragazze».

Lo scorso weekend il trapanese Joseph Lantillo è stato incoronato da Manuela Arcuri Mister Italia 2021 dopo aver sbaragliato l’agguerrita concorrenza dei 38 finalisti giunto all’atto conclusivo del concorso di bellezza maschile più importante in Italia. In attesa di iniziare la triennale magistrale all’Università, per Joseph ora si spalancano nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. «Ci spero tanto, mi piacerebbe sfondare nel mondo della moda, ma dello spettacolo in generale, mi sento portato un po’ per tutto, dalla recitazione alla conduzione televisiva. Ho lavorato tanto per arrivare qui, nonostante la fatica del mio lavoro mi ritaglio il tempo per allenarmi in palestra ogni giorno». Il giovane, infatti, è un postino e lavora a Marsala. Un percorso, quindi, tutto nuovo. Anche come testimonial del Comune.

© Riproduzione riservata