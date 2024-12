Mazara, un tesoro del gusto per la pace

Promuovere il rinomato crostaceo, eccellenza italiana nel mondo, e, attraverso la tradizione e la cultura marinara, la Sicilia. Questo l’obiettivo del “Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo”, l’evento nazionale itinerante organizzato dalla Campisi Communication con il patrocinio dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. La manifestazione, ideata dai fratelli Natale e Piero Campisi, è stata presentata il 13 novembre a Palermo, prima all'ARS e poi con una degustazione presso il ristorante "Assud".

La prima tappa del "tour" è stata Milano, il 18 novembre, presso il ristorante "Bettola Siciliana" dove un centinaio di ospiti, personaggi illustri del mondo dell'imprenditoria, spettacolo, sport, e della ristorazione, sono stati guidati dal gastronomo Vittorio Vaccaro e dal suo staff in un viaggio dei saperi e dei sapori del gambero rosso e della città di Mazara del Vallo. Per l'occasione il pizzaiolo mazarese, campione del mondo, Luciano Dado ha presentato, in anteprima nazionale, “Rossa di Mazara”, una pizza con l'impasto al gambero rosso.

Seconda tappa a Roma. Il 26 novembre nella “Sala Tatarella” della Camera dei Deputati si è tenuto il convegno "Gambero Rosso di Mazara: Eccellenza italiana nel mondo" dove, dopo i saluti del Deputato Questore on. Paolo Trancassini, sono intervenuti i giornalisti Roberto Marrone, Francesco Mezzapelle e Giada Giacalone, il produttore di eventi Roberto Onofri, e gli imprenditori ittici Francesco e Luciano Giacalone. La tappa capitolina si è conclusa con una degustazione presso il ristorante "Piacere" che ha visto fra gli ospiti il Sottosegretario alla Pesca del MASAF, On. Patrizio La Pietra. Fra gli ospiti delle tappe di Roma e di Milano, testimonial dell'"oro rosso" di Mazara del Vallo: Luna e Alessia Berlusconi, Giovanni Zappia, David Ranucci, l'avv. Annamaria Bernardini de Pace, l'ex portiere Stefano Tacconi, alcuni rappresentanti di Inter, Atalanta e Sassuolo, il presidente della nazionale italiana magistrati Piero Calabrò, il campione di ciclismo Claudio Chiappuci, i giornalisti Marco Lollobrigida, Marco Oliva, Gianluca Di Marzio, Giuseppe Ciulla, il dirigente Rai Gianfranco Zinzilli, i Matia Bazar, l'imitatore Luca Virago, l’attore Antonio Zequila, la stilista Ada Santarelli, lo showman Nino Frassica, il conduttore televisivo Beppe Convertini, don Patrizio Coppola, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, il conduttore Rai e regista teatrale Pino Strabioli, la chef Francesca Gambacorta, la campionessa di kickboxing Gloria Peritore, Maria Laura De Vitis, Nicole Di Mario, l'attore di origini mazaresi Rosario Lisma. Terza ed ultima tappa Mazara del Vallo, capitale della pesca del Mediterraneo, con diversi eventi gastronomici ed interculturali che si terranno dal 2 al 9 di dicembre e che vedranno anche la partecipazione di studenti e docenti dell'Alberghiero dell'IIS "F. Ferrara".

Sarà consegnato il premio “Il Gambero Rosso della Pace” al Vescovo della Diocesi di Mazara, mons. Angelo Giurdanella.

Il gambero rosso, la cui pesca è stata spesso al centro di tensioni fra i vari Paesi, diventa così simbolo della pace, rappresentato nelle sue parti con i sette colori del vessillo della pace. La necessità del dialogo e della cooperazion nell'ambito della pesca sarà al centro del convegno di lunedì 9 dicembre, giornata conclusiva della kermesse: esperti del settore si confronteranno anche sulla "Blue Economy". Al progetto hanno collaborato, fornendo i loro preziosi prodotti, le aziende: Luciano Giacalone, Gusti d’Amare, Siciliana Fish, Ittica Sud, Ittica Barracco, Algela Fish, G.S. Pesca Mazara, Europesca, Rosso Albamare, O.P. Blue Sea, Quality fish, Azienda Agricola Giammalvo e Pasticceria Serena.

Nella foto gli organizzatori della rassegna Piero e Natale Campisi