Marettimo, parata di stelle del cinema

Ha preso il via il Marettimo Italian Film Fest, il festival dedicato al cinema italiano e al mare, alla quinta edizione che animerà, fino a domenica 20 luglio, l’isola di Marettimo. Cinque giorni con un ricco programma di proiezioni a cielo aperto, incontri e dibattiti, degustazioni e spettacoli con la presenza di alcuni dei maggiori protagonisti del cinema italiano. L’appuntamento è organizzato dall’associazione culturale SoleMar-Eventi con il contributo dell’assessorato al turismo della Regione Siciliana e del Ministero della cultura e il sostegno di Unipol. Il festival quest’anno celebra due importanti ricorrenze: il 30° anniversario del celebre film Il Postino con un omaggio a Massimo Troisi e i 20 anni della manifestazione i Profumi del mare 2.0 che viene ospitata all’interno del festival: tutti i giorni, dalle ore 18 alle 24, allo Scalo di mezzo il Marettimo Variety Village, un’esposizione di eccellenze della gastronomia, dell’arte, dell’artigianato isolano ma anche laboratori per bambini, proiezioni di immagini e documentari dedicati alle Egadi. Palcoscenico d’eccezione l’isola di Marettimo, un piccolo paradiso naturale che incanta per la trasparenza del suo mare e affascina con un paesaggio di grotte, una diversa dall’altra, e un panorama sottomarino che riserva altrettante sorprese. «Questo evento nasce dalla passione per l’isola di Marettimo e la sua incomparabile bellezza – ha detto Cettina Spataro, presidente dell’associazione culturale SoleMar-Eventi - che desideriamo promuovere e proteggere, facendola conoscere attraverso il potere evocativo del cinema e creando un'occasione che arricchisca e qualifichi l’offerta turistica delle Egadi. Come il cinema evoca ricordi ed emozioni profonde, così Marettimo incanta chiunque la visiti, conquistando il cuore di ogni visitatore. Focalizzato sulla tutela dell'ambiente e sul grande cinema italiano, l'evento metterà in luce il patrimonio naturalistico di Marettimo, attirando importanti protagonisti del cinema italiano e promuovendo una fruizione sostenibile del territorio. Sono felicissima - ha concluso - del ritorno dopo 20 anni dell’iniziativa Profumi del mare, una festa del mare e dei colori all’insegna dell’allegria che darà spazio all’artigianato isolano, all’arte ma anche ai libri e ai cooking show dedicati alle eccellenze dell’isola fino ai più piccoli con una sfilata che vedrà protagonisti i bambini dell'isola accompagnati dai "bambini"di venti anni fa». Cuore dell’evento sarà come sempre il Premio Stella Maris, in programma sabato 20, assegnato alle fiction di maggior successo, agli attori più noti, ai personaggi dell’anno, alla carriera. Tra gli ospiti attesi, Giancarlo Giannini, Giuseppe Zeno, Anna Safroncik, e altre personalità di spicco nel panorama dell’intrattenimento internazionale. Per completare la festa, tanti momenti dedicati all’approfondimento, allo spettacolo e all’enogastronomia siciliana con un focus sul food e sulle eccellenze delle isole Egadi. Presentatori d’eccezione Pierluigi Diaco, Alessio Orsingher, Giordano Bruno Guerri e Gabriella Carlucci.

È stata Gabriella Carlucci a dare il via alla manifestazione, ieri, con il taglio del nastro inaugurale, allo Scalo di mezzo, alla presenza di Concetta Spataro e di Amina Fiorillo e con la musica della Street band. Poi un cooking show a cura del ristorante Il Veliero che ha raccontato come nasce il piatto d’eccellenza dell’isola, la zuppa d’aragosta. In serata allo Scalo Nuovo la presentazione e proiezione dei documentari «A Fridda: storia del borgo marinaro di Punta Longa» di Fulvia Bernacca alla presenza dell’assessore al turismo del Comune di Favignana, Stefania Bevilacqua e «L’Erba di Poseidone», il racconto del progetto di tutela della Posidonia oceanica, per celebrare il decennale della partnership tra Rio Mare e l’Amp Isole Egadi. In chiusura allo Scalo nuovo c’è stato il concerto gratuito dei Cugini di Campagna.

Il programma di oggi

Si comincia alle ore 19 allo Scalo di mezzo con un gin tasting: l’azienda Paglialunga presenta il Gin Nésos ispirato a Marettimo, preparato con le erbe tipiche della macchia mediterranea. Alle ore 21 il talk «Il cinema e i valori fondamentali della società», condotto da Giordano Bruno Guerri e Pierluigi Diaco con la partecipazione di Lele Vannoli, Giuliana Clemente e la piccola Giada Billante. Alle 22 allo Scalo nuovo la presentazione e proiezione del film «Succede anche nelle migliori famiglie» di Alessandro Siani.

Il programma di domani

Giovedì 18 luglio alle ore 19, allo Scalo di mezzo, arriva Monster Chef, da un’idea dello chef Peppe Giuffrè: sei ristoranti di Marettimo si affrontano in una gara coinvolgente e molto ironica, in cui devono creare un piatto, utilizzando un ingrediente segreto. Proprio come in una vera e propria Mistery Box, i partecipanti mettono alla prova la loro creatività e abilità in cucina. Presentatore d’eccezione è lo scrittore Giordano Bruno Guerri. Ecco i ristoranti che parteciperanno alla sfida: La Scaletta Bar & Restaurant, Ristorante Pizzeria Hiera, Il Veliero, Onda Blu, Il Pirata, Al Carrubo. Alle ore 21.30 l’omaggio a Massimo Troisi nel 30° anniversario del film Il Postino con la proiezione del film e l’intervista di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher all’attrice Maria Grazia Cucinotta, arricchita dagli intermezzi musicali della cantante e musicista Rita Forte.

Marettimo, un paradiso

Marettimo, la più lontana e incontaminata delle Egadi, è un'oasi di natura selvaggia. La sua vegetazione lussureggiante e le scogliere a picco sul mare offrono panorami mozzafiato che catturano il cuore di ogni visitatore. Il mare cristallino che circonda l’isola è un invito irresistibile. Le acque trasparenti offrono condizioni ideali per immersioni subacquee e snorkeling, rivelando un mondo sottomarino ricco di vita. Esplorando le grotte marine, come la Grotta del Cammello e la Grotta del Tuono, si può ammirare la bellezza surreale delle formazioni rocciose e la varietà di colori che solo il mare sa creare. Inoltre, le spiagge isolate e le calette nascoste offrono angoli di pace dove rilassarsi e godersi il sole. L'isola è anche un rifugio per numerose specie di flora e fauna, rendendola un luogo ideale per gli appassionati di escursionismo e birdwatching.