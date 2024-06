A Guidaloca un'oasi di relax e buon cibo da Lisa's terrazza sul mare

Dalla cura dei dettagli, dall'amore per il territorio, dalla scelta di materie prime di qualità, da un sogno diventato realtà nasce Lisa's terrazza sul mare, che si trova nella splendida spiaggia di Guidaloca, nel territorio di Castellammare del Golfo.

Per chi è alla ricerca di una destinazione che unisca buon cibo e relax in riva al mare, lo stabilimento di Guidaloca è il posto giusto. Offre una vasta scelta di piatti, dalla prima colazione alla cena, per soddisfare ogni esigenza gastronomica. È specializzato in pinse artigianali, pane cunzato e gelato artigianale, tutti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Ogni morso è un'esplosione di sapori autentici e genuini. La gamma di panini gourmet, preparati con ingredienti di prima qualità, è perfetta per un pranzo sfizioso e gustoso. Inoltre, i cocktail, realizzati con prodotti originali, sono l'accompagnamento ideale per un momento di relax.

Per chi cerca un'opzione fresca e salutare, vengono proposti deliziosi smoothie. Viene offerta anche una selezione di vini pregiati, disponibili sia al calice che in bottiglia, per accontentare i palati più raffinati. Gli hamburger poi sono davvero strepitosi. I clienti possono scegliere tra varianti di pollo, manzo o black angus, tutte preparate con la massima attenzione alla qualità e al gusto.

Lo stabilimento di Guidaloca offre anche il noleggio di lettini e ombrelloni, per garantire ai bagnanti una giornata di completo relax. All'ingresso della spiaggia c'è un desk per parcheggiare e accedere direttamente al mare. È possibile prenotare telefonicamente lettini, ombrelloni e anche i tavoli, per un servizio ancora più comodo.

A partire da questo fine settimana, il pubblico potrà anche gustare gli aperitivi a base di pesce. Un'occasione perfetta per godersi il tramonto in riva al mare con piatti freschi e saporiti.

Un'esperienza unica, dove la buona cucina e il relax si fondono in un ambiente accogliente e suggestivo.