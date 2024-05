A Safarìa esperienze indimenticabili

Cento ettari di bosco, un giro in jeep in stile safari che ti permette di avvistare animali improbabili per un territorio siciliano come i cervi: sembra di essere in Africa per la straordinaria atmosfera che si respira. Siamo a Safaría, nel cuore della Valle del Belice, a Castelvetrano in via SS. Trinità, 57 all’interno del Baglio Trinità dove tra l’altro si trova l’affascinante chiesa della Santissima Trinità di Delia, la cui costruzione risale alla prima metà del XII secolo e che attrae visitatori da tutto il mondo. Una realtà tutta da vivere voluta da una famiglia che vive da generazioni in questo angolo di paradiso.

Gli artefici? Il padre Stefano Saporito e il figlio Giulio. «La nostra riserva - racconta Giulio - nasce circa 50 anni fa dal rinnovamento della nostra azienda agricola, di cui siamo proprietari dal 1700. Mio padre decise infatti di trasformare vigneti e seminativi in una riserva naturale. Lasciò una ventina di ettari di uliveto dai quali produciamo un ottimo olio extra vergine da agricoltura biologica, e creò 100 ettari di bosco con 15 specchi d’acqua. Ad oggi la riserva ha un’estensione di 300 ettari ed è completamente recintata. Negli anni avvenire riuscì ad immettere diverse specie di animali che tuttora popolano la riserva. Un ecosistema naturale creato da zero che con amore e passione che custodiamo e curiamo da una vita intera». Safari, colazioni, aperitivi e cene. Solo in questo suggestivo angolo della Sicilia si possono godere paesaggi da cartolina. Una delle caratteristiche più affascinanti di Safarìa è proprio la sua integrazione con il paesaggio circostante. I campi di si estendono a perdita d'occhio, intervallati da vegetazione rigogliosa e uliveti secolari. Uno spettacolo naturale che incanta i visitatori. Tante le esperienze tutte da vivere. In questa landa vivono specie di animali, come bellissimi cervi. Il safari è un’esperienza unica ed entusiasmante allo stesso tempo. A bordo delle jeep sarete accompagnati da una guida alla scoperta della riserva: forniti naturalmente di cappellino e binocolo per poter ammirare al meglio tutti gli animali che via via incontrerete. Non mancheranno le soste per immortalare ricordi indimenticabili.