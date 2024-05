Marsala Eyewear, fascino senza tempo

Un perfetto intreccio tra il fascino del passato e l'innovazione del futuro. Da un lato gli anni Settanta, dall’altro le straordinarie bellezze di una città che è un pezzo di storia della nostra terra: Marsala. Nasce così una linea di occhiali di impronta tutta siciliana. Hanno un’aria futuribile e al tempo stesso retrò gli occhiali in arrivo a Marsala con il nuovo marchio di occhiali da vista e da sole Marsala Eyewear Limited Edition realizzati grazie alla passione e alla professionalità dell’ottico-optometrista Francesco Vaiana (nella foto). Una combinazione straordinaria tra l'eleganza vintage, il design moderni, i materiali all'avanguardia.

«Marsala Eyewear - spiega Francesco Vaiana - nasce per l’amore e il legame che ho per questa città, perché mio nonno, il padre di mia madre era di origini marsalesi, in più la fonte di ispirazione è stata la storia del vino liquoroso Marsala e la bellezza di questa città». Le montature, realizzate in materiali leggeri e comodi, offrono comfort e durabilità, mentre le lenti polarizzate di ultima generazione garantiscono una protezione ottimale dai raggi UV. Una linea pensata per chi desidera un accessorio che non solo completi il proprio look, ma che racconti una storia di stile senza tempo e proiezione verso l'avvenire.

«Mi piace - prosegue Vaiana - dare valore non solo ai nostri prodotti ma anche a quelli degli altri, infatti ad ogni cliente che acquista l’occhiale con il marchio Marsala Eyewear in omaggio avrà una bottiglia di vino liquoroso Marsala o di vino del territorio».

Un design accattivante, uno stile unico

Montature di design, limited edition. Prodotti per migliorare il comfort visivo e una maggiore protezione dai raggi UV. Queste le carateristiche di Marsala Eyewear per vivere a colori, per affrontare la vita di ogni giorno come una tela bianca sulla quale disegnare il tuo stile unico. «Le nostre montature - prosegue Francesco Vaiana - hanno dei colori unici. La cura e l'amore per ogni dettaglio di stile è ciò che rende veri gli occhiali della nostra collezione Marsala Eyewear. Tutti i nostri modelli sono sempre personalizzabili in ogni dettaglio, estetico e tecnico, per una calzata sartoriale».

Con il marchio di occhiali da vista e da sole Marsala Eyewear si esalta l’eterna bellezza che la città di Marsala offre ai suoi abitanti e a tutti coloro che la visitano rimanendone affascinati non solo per il territorio con le sue meravigliose saline e i tramonti indimenticabili, tra i più belli d'Italia, ma anche per la maestria degli artigiani locali nella produzione dei propri prodotti.

Gli occhiali da sole Marsala Eyewear sono brillanti, colorati e briosi. Anticipano e influenzano le tendenze future: da design ricercati arricchiti da particolari preziosi a modelli vintage in diverse nuance di colori.

Rosso, giallo, verde, blu, arancio, rubino, argento e oro. Questi sono i colori utilizzati per la produzione degli occhiali. Una collezione imperdibile per chi vuole mostrare eleganza e originalità. La collezione di occhiali da sole Marsala Eyewear ridefinisce gli standard di qualità e innovazione nel mondo degli accessori. Ogni modello è frutto di un'attenta ricerca e sviluppo, combinando tecnologie avanzate con un design sofisticato. Le montature sono realizzate in materiali di alta qualità come il titanio e l'acetato, garantendo leggerezza, resistenza e sostenibilità. Marsala Eyewear non solo protegge i tuoi occhi, ma eleva il tuo stile con linee eleganti e dettagli raffinati, pensati per chi cerca un accessorio che sia al contempo funzionale e all'avanguardia. Indossi non solo un paio di occhiali da sole, ma un pezzo di innovazione tecnologica che valorizza ogni tuo momento all'aperto, offrendo una combinazione perfetta di estetica e performance.

All'insegna del motto «Se vedi bene, vivi meglio»

Con Marsala Eyewear, il sole non è mai stato così alla moda.