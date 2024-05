Cantine Kàggera, l’equilibrio tra passione e territorio

Cantine Kàggera rappresentano un perfetto connubio tra passione per la viticoltura, rispetto per il territorio e innovazione tecnologica. Grazie a queste caratteristiche, continua a essere un punto di riferimento nel panorama enologico siciliano, offrendo vini che esprimono l'autenticità e la ricchezza del proprio terroir. Cantine Kàggera beneficiano di un microclima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite. Le viti crescono su terreni ricchi di minerali, che conferiscono ai vini un bouquet aromatico unico e complesso. L'azienda si estende su circa 1500 ettari, suddivisi tra diversi vigneti, ciascuno con caratteristiche specifiche che contribuiscono alla varietà e alla qualità dei vini prodotti.

La filosofia delle Cantine Kàggera si basa su un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Pur mantenendo metodi di coltivazione tradizionali e rispettosi dell'ambiente, l'azienda non esita a utilizzare le più moderne tecnologie enologiche per garantire la massima qualità dei suoi prodotti. Questo approccio ha permesso alla cantina di ottenere numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Le Cantine Kàggera nascono nel 1970, nel corso degli anni i produttori si sono associati diventando una realtà di notevoli dimensioni.

Oggi la struttura si trova a Calatafimi Segesta e conta oltre 500 soci. La produzione ammonta a oltre 6 milioni di litri. Cantine Kàggera, grazie ai suoi numerosi ettari di terreno, produce diverse tipologie di vino: a bacca bianca, a bacca rossa ma anche a base di uva biologica. Le moderne tecniche di vinificazione rendono i prodotti della cantina unici. I vini prodotti sono catarratto, zibibbo, grillo chardonnay, invece i rossi sono merlot, syrah, cabernet e nero d’Avola. Cantine Kàggera da anni produce principalmente due tipologie di vini, date da due varietà di bacca coltivata: bacca bianca (per il 70%) e bacca rossa (per il 30%). I vini di Cantine Kàggera sono anno dopo anno prodotti sempre di più da uva biologica.