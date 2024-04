Azienda Li Causi, bottai a Marsala da 150 anni: ora la scelta «green»

Una realtà artigiana che tra poco festeggerà i 150 anni di attività, e che oggi guarda al futuro con grande entusiasmo. Parliamo di Li Causi, bottega di Marsala che da sei generazioni si dedica alla produzione di botti per vino di qualità, e che quest’anno ha deciso di intraprendere un importante percorso sulla strada della sostenibilità. Buona parte delle attrezzature e dei macchinari presenti nell’azienda richiede un importante consumo di energia elettrica, e per questo motivo la bottega Li Causi ha deciso di installare per la sua produzione un impianto fotovoltaico da circa 100 kilowatt, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico richiesto. Un gesto importante, che consente un importante risparmio dal punto di vista economico, ma che guarda anche al tema dell’ecologia, in modo da ridurre l’impatto ambientale dell’impresa sul territorio. Limitato all’interno della realtà di Marsala è anche l’utilizzo dell’acqua, che viene ridotto al minimo necessario. In ottica di un’economia circolare, tutti i trucioli vengono riutilizzati per produrre il calore necessario alla tostatura delle botti.

L'azienda Li Causi, erede di una tradizione secolare, nei decenni ha continuato a guidare il settore della produzione di botti, sperimentando varie tecniche e abbracciando l'innovazione. Il segreto del loro successo risiede nella trasmissione di competenze e passione attraverso le generazioni. Per loro, mantenere viva la cultura e la storia di Marsala è altrettanto importante quanto condurre un'impresa prospera. Oltre a perseguire l'eccellenza artigianale, l'azienda Li Causi ha adottato approccio ecologico alla produzione. "Abbiamo ottimizzato i processi per ridurre il consumo di acqua ed energia elettrica, utilizzando materiali certificati e di alta qualità per prolungare la vita delle loro botti", racconta Girolamo Li Causi. "Inoltre, conduciamo un'importante attività di restauro e manutenzione. Tutto questo, ci ha permesso di ampliare il nostro portfolio di prodotti e soluzioni, espandendo eccellenza. Oggi, le botti di Li Causi sono simbolo di Marsala, di qualità e autenticità, e portano la nostra firma in tutto il mondo, rappresentando il meglio del Made In Italy”. Nonostante la crisi della pandemia, la famiglia Li Causi ha dimostrato una resilienza straordinaria nel portare avanti una tradizione secolare. Una storia unica di artigianato tradizionale che persegue e valorizza le proprie radici culturali.