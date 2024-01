Norcineria Campo, il top a Trapani

La Norcineria Campo a Trapani, sul Lungomare Dante Alighieri, a due passi dalla piazza in cui si faceva il mercato, è un punto di riferimento per tutti i siciliani che amano la carne. Dentro una cornice in cui è ritratto il monte San Giuliano su cui sorge l’antico borgo di Erice, affacciato sul Mediterraneo, la Norcineria Campo ha portato la propria esperienza ed il gusto di offrire carni pregiatissime. Dalla tradizione di famiglia che gestisce una macelleria a Valderice dal 1974, l’industriosa curiosità di Francesco Campo ha condotto ad approfondire le proprie conoscenze e competenze lavorando le carni in Toscana, e precisamente ad Arezzo.

Qui ha imparato l’antica arte della norcineria e della produzione dei salumi e degli insaccati e ha maturato l’idea da intraprendere in maniera innovativa dando un nuovo assetto all’attività di famiglia. Una prima braceria nella stessa Valderice è stata il primo risultato dell’energia imprenditoriale dei Campo e oggi la Norcineria a Trapani si offre come un locale all’avanguardia, chic ed accogliente in cui gustare carni provenienti dai migliori allevamenti e dalle più pregiate razze di bovini da carne: dalle ragusane alle polacche, dalle argentine alle prussiane. Un tocco di internazionalità che è spunto di innovazione e di gusti inediti. Per ogni tipo di carne sono previsti due tagli per nazionalità: la costata con le prime coste e la fiorentina con il T-bone, ciascuno dei quali cotto secondo le proprie prerogative e proprietà organolettiche in modo da offrire agli ospiti esperienze dal gusto straordinario. Ma la Norcineria non si limita alla carne.

Il locale si autodefinisce e si presenta, infatti, come «norcineria con cucina»: grazie alla collaborazione di chef giovani ed entusiasti, propone pietanze innovative, cotture insolite e intriganti che rendono speciale un pranzo di lavoro o una riunione tra amici. La cantina, in linea con l’ampia offerta gastronomica, dispone di più di 300 etichette per creare gli abbinamenti perfetti tra vini, birre e i diversi tagli di carne. Unica nel territorio trapanese a produrre con arte e competenza i propri insaccati, la macelleria Campo apre quindi i propri orizzonti sulla ristorazione affidandosi allo studio ed alla ricercatezza del modo più autentico di gustare le carni.

La Norcineria conta su ambienti curati e macchinari innovativi per rendere ottimale la conservazione e la frollatura di materia prima d’altissima qualità, utilizzando speciali piastre in acciaio che sfruttano temperature più basse e mantengono integre le proprietà nutritive ed organolettiche delle carni. Queste, che non vengono frollate per meno di 60 giorni, possono raggiungere perfino frollature di 250 giorni. È decisamente un nuovo modo di fare cucina, che va assolutamente provato alla Norcineria Campo tra i suoi tavoli apparecchiati con gusto e garbo in un ambiente elegante ed accogliente.