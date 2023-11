Peralta, da San Vito tante delizie per tutti

La Pasticceria Peralta di San Vito Lo Capo con il suo laboratorio artigianale nasce nel 1979 ed è un punto di riferimento anche oggi per chiunque cerchi dolci di qualità nella ormai famosissima cittadina trapanese. Con la possibilità di farsi spedire ovunque delizie e bontà da leccarsi i baffi.

Nel 2019 si è passati alla seconda generazione di questa famiglia di artigiani pasticcieri, le sorelle Peralta hanno seguito le orme della tradizione lasciate dal padre Vito, maestro della pasticceria sanvitese. Da quel momento cominciano, assieme ai loro collaboratori e alla supervisione di Vito, a spaziare in altri campi più moderni prendendo spunto da grandi maestri. E sperimentando anche torte e semifreddi che ormai sono conosciuti e richiesti dai tantissimi turisti che ogni anno affollano la localita’ turistica nota in tutto il mondo. Senza mai perdere di vista quelle che sono le pietre miliari della pasticceria siciliana/sanvitese: i cannoli e le cassate.

Fino ad arrivare, nel periodo natalizio, alla produzione dei panettoni artigianali che pur essendo per storia un dolce del nord Italia qui viene arricchito con prodotti del territorio siciliano come le mandorle di Avola o i pistacchi di Bronte, Adrano e Biancavilla e le arance candite del territorio. Dando così quel tocco che ha permesso di esportare nel periodo delle feste di fine anno e anche pasquale sulle tavole dei clienti in Italia e all’estero (attraverso le spedizioni) i loro meravigliosi prodotti, accompagnati spesso dagli squisitissimi dolcetti di mandorle o dalla frutta di martorana. E soprattutto con i famosi cannoli siciliani con ricotta di pecora.