Altavilla, il meglio del pesce di Mazara

Un ristorante di eccellenza nel cuore della Sicilia, nel centro storico di Mazara, da sempre nell’immaginario di tutti il regno del pesce fresco e della cucina di qualità. Roberto e Vito Giacalone, fondatori del Ristorante Altavilla, dopo una lunga esperienza nel commercio e nella lavorazione del pesce, hanno deciso di fare di più per valorizzare al meglio le eccellenze enogastronomiche di Mazara del Vallo: proprio così nasce Altavilla. L’obiettivo è portare al tavolo i sapori del mare e della terra unendo elegantemente le materie prime che il nostro territorio ci offre: questa è la mission dei due fondatori. E nei menù si spazia dai crudi di mare al gambero rosso di Mazara conosciuto in tutto il mondo, alle tartare di carni selezionate, a proposte vegetariane e vegane. Un menu completo adatto ai palati più esigenti.

Altavilla Ristorante nasce all’interno di uno degli edifici storici più importanti e noti della città di Mazara del Vallo, il Seminario Vescovile. Affacciato sulla splendida Piazza della Repubblica e affiancato dalla Cattedrale del Santissimo Salvatore, il Seminario Vescovile risale al 1579. Il prospetto dell’edificio presenta un porticato con 11 archi a tutto sesto e un loggiato soprastante anch’esso costituito da 11 archi a tutto sesto. Gli stessi archi che sono stati stilizzati e ripresi nel logo del ristorante.

L’ingresso di Altavilla Ristorante è nella via Santissimo Salvatore 10, locale del Seminario adibito in passato a refettorio. Così un luogo anticamente destinato al servizio dei pasti ritorna a splendere e a offrire nuove esperienze di gusto. Un ambiente caldo ed elegante, che riesce a coniugare la modernità dei colori e delle trame agli elementi architettonici già presenti in questo storico locale. Diviso in più ambienti, Altavilla Ristorante è una sosta di gusto che ben si adatta ad una serata romantica, ma anche ad un pranzo di lavoro, ad una cena tra amici o una festa di famiglia

I fratelli Roberto e Vito Giacalone, proprietari del ristorante, hanno portato avanti, in lunghi anni di lavoro, il nome della città di Mazara del Vallo e del suo pesce nel mondo, ma allo stesso tempo hanno sempre avuto un occhio di riguardo per la gastronomia di pesce di qualità; la famiglia, il lavoro, la passione per le cose buone e fatte bene: questo è ciò che accomuna i fratelli Giacalone, questo è ciò che si cerca di trasmettere ai clienti del ristorante.

Il pesce è il vero punto di forza del ristorante; ogni giorno è infatti possibile scegliere il pesce fresco esposto in vetrina e chiedere allo chef di prepararlo come lo si desidera. Fiore all’occhiello sono le crudité e le tartare di pesce, rigorosamente abbattuto e mantenuto alla corretta temperatura fino al servizio al tavolo.

E per accontentare ogni cliente ed ogni esigenza nella carta ci sono anche delle valide proposte di carne, un menu vegetariano ed un menu vegano. Per accompagnare le pietanze che vorrete gustare disponibile una importante selezione di vini, bianchi, rossi e bollicine, siciliani e non.