Masseria Maltese di Marsala, un assaggio di autentica poesia: come sentirsi a casa

Siamo ciò che raccontiamo… famiglia, storia, ospitalità, esperienza, passione. Marsala, storia e natura, perla della provincia di Trapani, immersa e coccolata dal meraviglioso territorio della Riserva naturale orientata Isole dello Stagnone, luogo in cui il vino Marsala, il sale delle Saline di Marsala e il tonno hanno permesso di far innamorare tutti i cuori di coloro che hanno avuto modo di visitare questa parte della Sicilia.

Qui è il luogo in cui l'azienda Maltese, oggi giunta alla sesta generazione, continua il suo cammino. Vivere e lavorare con la famiglia, scoprire l’azienda a 360 gradi ogni giorno, custodire un luogo in cui si fondano le proprie radici, riscoprire piatti della tradizione, essere valore e poter divulgarlo a tutti coloro che arrivano è ciò che emoziona ogni giorno. Dare ad un insieme di elementi, prodotti e spezie, il giusto valore, sono le basi della crescita in questo progetto, che li accomuna e li identifica.

Produttori di vino in primis, ma non solo: nell’azienda si produce olio evo con varietà Biancolilla, frumento da grani antichi, agrumi, mandorle, uva passa, fichi secchi, pomodori e tanto altro. La dedizione alla produzione è al centro del lavoro di ogni giorno, nel rispetto della tradizione contadina, e l’approccio è volto a scegliere tecniche colturali mirate alla salvaguardia dell'ambiente, e a tutta una serie di valori che ne esaltano la genuinità. Ha inizio così il percorso, avviato dal 2009, focalizzato alla produzione biologica e al valore sostenibile dell'azienda. Sostenibilità che non vuole essere un mero marchio da sventolare, ma un atto volontario, una scelta consapevole che possa assumere un valore sociale per la collettività. Ecco perché l'azienda Maltese si dedica, tra le altre cose, al recupero delle biomasse e degli scarti alimentari, utilizzati per la produzione di biogas, da reintrodurre in un’economia circolare a impatto zero.

Direttamente legata a tale approccio, è la promozione delle tradizioni, un cammino volto all’accoglienza enoturistica, grazie all’Associazione culturale Vite nel Vino ed ai vari progetti nati negli anni.

Mani nella terra: in Masseria, un luogo multifunzionale in cui sono racchiuse attività di cucina contadina con le Cesarine, l’Home Restaurant Gli Stormi, con la chef Linda Maltese, in cui portare avanti una cucina curata nel dettaglio, piena di profumi e sani sapori, l'orto didattico, i percorsi Ssensoriali in Masseria, per poi passare alla Festa della Vendemmia di fine settembre, e tanto altro.

«Le Serre‘ Intrecci Replicabili… in vigna presso Orizzonte Maltese un luogo di Biodiversità, un laboratorio di conoscenza, cultura contadina, arte, come educazione della bellezza, tutto ciò nella fantastica cornice della Riserva naturale orientata Isole dello Stagnone. Una proposta di turismo lento, una nuova filosofia che pone l’accento sui dettagli, accompagnando il turista attraverso un viaggio alla scoperta di luoghi nascosti, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Oggi sono tanti i progetti in cantiere portati avant. Fra questi il calendario eventi per Calici di Stelle 2023 in Masseria Sotto le Stelle, dove, ispirati dall’opera lirica del Bellini Norma, ha dato il via a Nessun Norma, una sinfonia non solo per l’udito, nelle date 6, 10, 12 e 19 agosto. In concomitanza le iniziative in vigna, dove si potrà vivere l’inaugurazione della Big Bench (13, 14 e 15 agosto) che legherà l'azienda ad un progetto europeo dei luoghi di bellezza da visitare. Il fascino di un viaggio tra i filari di vite e le stelle saranno la cornice per winedesk di vini e prodotti da gustare, accompagnati da una mostra d'arte e artigianato della Desing di moda e accessori da cerimonia Vinci Maria, sullo sfondo di un tramonto della riserva.

