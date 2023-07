Favignana, una gioia per gli occhi con due nuove realtà della ristorazione

Favignana è la più grande delle tre isole delle Egadi, si trova a circa sette chilometri dalla costa. È il cuore pulsante dell’arcipelago, il primo approdo per i turisti che poi spesso passano a visitare anche le altre due più piccole.

Una farfalla sul mare. È la definizione data dal grande pittore Salvatore Fiume all’isola per la sua caratteristica conformazione. Ma Favignana è connubio perfetto tra storia e natura. Sono le isole Egadi ad offrire paesaggi marini e terrestri di straordinaria bellezza congiunti a testimonianze storiche di grande rilievo, come se ogni scorcio abbia qualcosa da raccontare. Di certo Favignana è un luogo che conquista e che offre anche diversi accessi al mare. Dal Lido Burrone (spiaggia sabbiosa) a Cala Azzurra, da Cala Rossa a Grotta Perciata, dal Bue Marino a Marasolo: il visitatore può scegliere e godere. Perché ovunque decida di fare un tuffo al mare, si ha sempre la sensazione di stare in un posto fuori dal tempo. E poi ci sono Punta Faraglione (alta circa 34 metri e a strapiombo sul mare) e Punta Ferro.

Pochi residenti, una bellezza che non ha eguali. La costa di Favignana è assai diversificata. Le parti rocciose, e in alcuni versi anche inaccessibili, infatti, si alternano alle insenature, più o meno ampie, sul mare. Come accade, ad esempio, a Cala Rossa o al Bue Marino, dove si trovano degli strapiombi di tufo incisi in blocchi. Mentre, a poca distanza, ci sono le fasce di sabbia dorata, baciata dal sole, tra cui Lido Burrone. Nella parte interna di Favignana, ancora, sono presenti poi le cave inattive di tufo le quali, pertanto, oggi lasciano lo spazio a caratteristiche aree in cui si elevano delle enormi colonne di pietra. Le isole Egadi sono state abitate sin dalla preistoria e diversi ritrovamenti testimoniano la presenza umana nel territorio: a Favignana, ad esempio, nei pressi di Cala San Nicola, sono stati rinvenuti resti di una necropoli fenicia databili intorno all'VIII secolo a.C., mentre presso la Grotta del Pozzo e la Grotta della Ficara sono state rinvenute diverse iscrizioni puniche.

Favignana è anche sinonimo di tonno. L’ ex stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica rappresenta una tappa obbligata per chi visita l’isola. Non era solo il luogo dove venivano custodite le attrezzature, le ancore e le barche della mattanza, in quella che diventò una delle più fiorenti industrie di lavorazione conserviere del tonno, ma rappresenta anche la storia della famiglia Florio e del suo intrecciarsi con la vita degli isolani, che trovarono riscatto sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica. La Tonnara è stata riaperta nel 2009 dopo sei anni di restauro. È stata a lungo una delle più grandi del Mediterraneo.

Tra le meraviglie del mare spicca Cala Rossa considerata tra le località più belle d’Italia. I più noti accessi al mare sull'isola di Favignana sono: la spiaggia della Praia; Burrone (spiaggia sabbiosa); Cala Azzurra (spiaggia con scogli); Bue Marino (scogliera); Cala Grande; Cala Ritunna; Grotta Perciata (scogliera); Calamoni (scogliera e piccole spiagge); Scivolo (scogliera); La Praia; Punta longa; Preveto (ciottoli); Marasolo (piccola spiaggia con scogli). Uno spettacolo di baie rocciose e spiagge bianchissime che si riflettono nell’acqua cristallina e limpidissima Cala Rossa in primo piano. Un’immagine difficilmente eguagliabile dalla quale restano nascoste le numerosissime grotte sottomarine che nascondono altro fascino e bellezze.

