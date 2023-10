Fishtuna, si è concluso a Favignana un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia

Si è concluso a Favignana un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia coniugata con la valorizzazione del territorio, delle sue bellezze naturalistiche e dei suoi siti culturali, visitabili in questo scorcio d'estate grazie a una sinergia tra istituzioni che mira a promuovere le tante bellezze locali. Cooking show e degustazioni, ma anche talk show, presentazioni di libri e musica live: tutto questo è stata la quarta edizione di Fishtuna, la kermesse dedicata alla cultura dei sapori legata in modo particolare alla pesca sostenibile e al tonno, ideata da Tempo Reale e pronta a proseguire nel prossimo week end a Marsala.

«Un format vincente - dice Marcello Cavalli – che punta sulla condivisione dei due territori, ormai “capitali” del buon cibo». L'evento, organizzato con il supporto dei tre Assessorati regionali - Turismo Sport e Spettacolo, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e Attività Produttive - il patrocinio dei Comuni di Favignana e Marsala, e in sinergia con l'Associazione Strada del vino di Marsala (che ha curato durante i cooking show la degustazione di vini di diverse cantine) Idimed, Proloco Isole Egadi e l'Associazione Associbo, Confesercenti Sicilia, l'Accademia del Tonno Rosso e ancora l'Istituto Alberghiero Damiani di Marsala e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, è stato seguito da un gran numero di turisti ancora presenti sull'isola oltre che dai residenti. Un vero successo per Favignana, nell'anno in cui ricorre il 150° anniversario della nascita di Donna Franca Florio, e che ha reso in questa due giorni Palazzo Florio, meta di tantissimi visitatori anche nelle ore serali. Dopo il workshop a cura del Dipartimento della Pesca Mediterranea e di Amp Isole Egadi, nella mattinata di venerdì, la manifestazione è entrata nel vivo nel pomeriggio con la presentazione del libro Sopra e sotto il Mediterraneo di Girolamo Lo Verso, con l'intervento del sindaco Francecso Forgione, e i cooking show, in due sessioni, condotti dalla giornalista Cinzia Gizzi.

Tra gli ospiti chef, esperti nutrizionisti e stakeholder del comparto agroalimentare e ittico. Protagonisti del primo cooking sono stati gli chef Michele Ritunno e Roberto Canino del Ristorante Scaliddre, e del secondo lo chef Angelo Genna de la Camparía Ristorante Lounge che hanno presentato rispettivamente Il tortino dei Florio (antipasto a base di tonno essiccato) e L’ultimo rais di Favignana (antipasto a base di tonno scottato). Ospiti dei talk, tra gli altri, Maria Guccione, Saro Gugliotta, di Associbo, gli chef Pietro Adragna e Mime Kataniwua, protagonisti dell'undicesima edizione di Mastercher e la biologa marina Martina Gaglioti. La prima serata è stata conclusa dallo spettacolo musicale Live concert di Big Papa & the Kids con special guest Nick the Nightfly: One Night in Favignana. Per l'intero weekend è stata assicurata l'apertura del sito archeologico Grotta del pozzo, in collaborazione con la Proloco Egadi, dalle ore 15 alle ore 18, con delle visite guidate a cura dell'archeologa Francesca D'Amico e la collaborazione di Giovanna Febbraio.

La seconda giornata ha visto protagonisti del cooking show proprio lo chef Pietro Adragna e a seguire Mime Kataniwa che hanno presentato Quella Attonno (arancina rivisitata al tonno) e un Parfait di chirashi zushi (coppa di sushi casalingo giapponese). Ospiti del talk Annamaria Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, l'archeologa Maria Grazia Griffo, Massimo Saladino, presidente della Proloco Isole Egadi, e prima ancora le professoresse Francesca Gerardi e Michela Stefani per la presentazione del libro Con gli occhi di Franca Florio. Diario del Tramonto dei Florio di Salvatore Requirez, i giornalisti Dario La Rosa sul personaggio di Iachino Bavetta, dai gialli della raccolta Cous Cous Blues, Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, e Fabio Lannino e Rosanna Minafò. L'evento favignanese è stato chiuso dallo spettacolo musicale Live concert by Ricky Portera accompagnato dal cantante Lollo Campani, Tribute to Lucio Dalla.

L'evento si sposterà a Marsala il 6, 7 e 8 ottobre, tra Palazzo Fici e via Garibaldi, con un fine settimana ricco di appuntamenti e sorprese, tra cui la Premiazione Fishtuna Awards e il Premio giornalistico Fishtuna 2023. Per l'occasione i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire di uno sconto del 50 per cento sul biglietto di ingresso al Museo Archeologico di Lilibeo Marsala, come confermato dalla Direttrice Occhipinti, sia per il giorno 7 che per l'8, in occasione della visita guidata curata dall'archeologa Maria Grazia Griffo.

Soddisfatto Marcello Cavalli, che ha evidenziato le innumerevoli bellezze del territorio, sul quale Fishtuna punta la sua attenzione, ringraziando le istituzioni per il sostegno all'iniziativa, e il suo staff, per il grande lavoro preparatorio. Appuntamento a Marsala con un week end che prenderà il via nel pomeriggio del 6 ottobre a Palazzo Fici. In quegli stessi giorni in città è in programma il Marsala Doc Fest, con la presenza di giornalisti specializzati, in occasione dei 250 anni della nascita del Vino Marsala.