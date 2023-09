San Vito Lo Capo, al Cous Cous Fest si parla di marketing turistico ed enogastronomia

Penultima giornata del Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo, la rassegna dedicata all’integrazione che si concluderà domani. Ma intanto è tutto pronto per gli appuntamenti oggi in programma, tra marketing territoriale, gran finale del Campionato internazionale di cous cous, e musica live. Inizia quindi il weekend conclusivo della kermesse organizzata dall’agenzia Feedback, in partnership con il Comune ed il sostegno della Regione Siciliana, che vede come media partner il gruppo editoriale Ses, con Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs. Così i visitatori avranno la possibilità di degustare i piatti preparati nelle tre Case del cous cous presenti, ed assistere alle 13 ai cooking show degli chef Antonella Ricci, Vinod Sookar, e Stefano De Gregorio.

Le strategie di valorizzazione dei territori, attraverso i progetti ScuSi e e The Best of Western Sicily, sono al centro dell’incontro che si terrà oggi (23 settembre) dalle 17 e 30 in piazza Santuario, con il dibattito dal titolo «ScuSI e il nuovo marketing territoriale della Sicilia», moderato da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia, a cui parteciperanno Pier Paolo Corso, delegato Unipa ai progetti extraordinari e alle infrastrutture digitali e responsabile scientifico di ScuSi (Smart Culture in Sicily), Piergiorgio De Campo, per la società capofila Noovle del gruppo Telecom, Marcello Orlando, ceo dell’agenzia Feedback, partner del progetto assieme anche a Sispi, Entermed e Italica. Alle 18 e 30 avrà luogo il secondo momento dedicato al progetto ScuSi, che si propone di valorizzare il patrimonio culturale, naturale, turistico ed enogastronomico siciliano tramite strumenti digitali innovativi per potenziare la fruizione di tutta l’Isola. Ad intervenire saranno Gesualdo Vercio, Vp Programming Warner Bros-Discovery, Antonella Ferrara, presidente Taobook, Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, Giuseppe Fausto, sindaco di Castellammare del Golfo, Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo, Riccardo Del Bianco, responsabile Corporate Business Sicilia UniCredit, Mimmo Turano, assessore regionale ad Istruzione e formazione professionale.

Poi alle 20 e 30 spazio alla finale del Bia Cous cous world championship, che ha visto in gara gli chef di 8 nazionalità diverse, ed infine alle 22 e 30 sarà il momento della musica, con il Kia Party, condotto da Angelo Baiguini e Camilla Ghini di Rtl 102,5, che verrà aperto dal dj-set di Neja, storica voce della dance italiana, dopodiché si esibirà Stef Burns, celebre chitarrista di Vasco Rossi.