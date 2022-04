Dalla Borgogna alla Sicilia nel nome del vino, 80 produttori a Castellammare del Golfo

Dalla Borgogna alla Sicilia in nome del vino. È il viaggio di Alberto Iacono, ristoratore francese (ma con papà siciliano), che ha deciso di portare, quest'anno per la prima volta in Sicilia, una vera e propria festa del vino.

L'evento si chiama San Vincenzo dell'Amarone e l'appuntamento è per mercoledì 27 aprile a partire dalle 18 davanti al castello di Castellammare del Golfo. Il nome della manifestazione richiama da un lato il santo patrono dei vignaioli e dall'altro il vino veronese ma anche il nome del ristorante di Iacono a Beaune, considerata la capitale dei pregiati vini di Borgogna.

Sul lungomare del porto turistico di Castellammare i partecipanti potranno assaggiare i vini di un'ottantina di produttori francesi e italiani ma anche le preparazioni di 35 chef.

Diversi anni fa Alberto Iacono, appassionato di gastronomia ed enologia, ha creato questo evento che una volta all'anno riunisce a Beaune viticoltori e ristoratori provenienti dall'Italia e dalla Borgogna per offrire una carrellata di grandi vini e piatti da degustare in un'atmosfera conviviale ed informale.

Nel gennaio 2020, durante una edizione di San Vincenzo dell'Amarone (l'ultima prima della pandemia), Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, durante un viaggio si è imbattuto in San Vincenzo dell'Amarone in Francia. Da lì l'idea del gemellaggio fra Castellammare del Golfo e Beaune.

I sindaci di Beaune e Castellammare del Golfo hanno reso realtà questo incontro nel nome dell'enologia e hanno aperto le porte all'evento di mercoledì prossimo.

L'evento accoglierà circa 1.500 persone, un terzo delle quali proverrà dalla Borgogna. Saranno presenti una cinquantina tra i più grandi viticoltori della Borgogna (Ramonet, Colin, Ponsot, Gros, ecc.) e 5 grandi chef di 5 città della Borgogna che prepareranno buffet dai loro territori.

Per l'occasione un'ampia struttura permetterà di accogliere tutti i partecipanti sul piazzale antistante il castello ed è stata appositamente allestita una piattaforma sul mare.

