Vendemmia verde, nel Trapanese boom di domande

Un vero e proprio boom di domande a Trapani e provincia per la "vendemmia verde". In tutta la Sicilia hanno risposto al bando dell'assessorato all'Agricoltura 4631, di cui 3345 soltanto nella provincia di Trapani.

Sicuramente un numero ben al di sopra delle previsioni per una misura esistente ormai da anni per sostenere il settore vitivinicolo ma che, ad oggi, è stata pensata anche per un ulteriore aiuto dopo l'emergenza coronavirus. Per ogni azienda, la superficie ammessa dovrà essere di 5mila metri quadrati e 5 ettari.

L'articolo completo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE