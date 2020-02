A Castelvetrano la terza edizione dell'evento dedicato al beverage

Castelvetrano si prepara a ospitare la terza edizione di "Drink - Experience Event Sicilia", il 9 e il 10 marzo all'Area 14, in via Caduti di Nassiriya.

Un viaggio che vedrà insieme i protagonisti del food e del beverage per valorizzare il territorio e le sue materie prime. L’evento è ideato e organizzato dalla NG Soluzioni di bar catering in collaborazione con diverse scuole bartending e associazioni del settore Siciliane. “L’obiettivo – spiega Nardone – è quello di mettere in luce le eccellenze di un territorio e promulgarle attraverso l’arte del bere, puntando sulla qualità delle materie prime. Una missione importante quella di creare un evento dedicato al mondo dei drink e dei prodotti lisci di qualità, che coniuga passato e presente, facendo conoscere anche talenti, professionalità e aziende”.

All’interno dell’Area 14 si potranno degustare non solo i classici lisci, ma anche interessanti drink per approfondire le tendenze e le innovazioni in materia, apprendendo il nuovo linguaggio del Mixologist, e per valorizzare la cultura del “bere meglio” partecipando alla presentazione delle materie prime e degli strumenti per cocktail memorabili.

L’area espositiva offrirà una panoramica su: Area Prodotti e brand, Area Made in Sicily, Area Masterclass, Area Seminari e Area Shop. Info per partecipare all’evento su drinkexperienceevent.it

© Riproduzione riservata