“Tempuricapuna”, tre giorni dedicati al capone di San Vito Lo Capo

Capone su crema di limone e petali di cipolla all’agro (alle 18) sulla spiaggia all’altezza di via Savoia oppure busiate al pesto trapanese, capone, fritto e arrostito, melone giallo e un bicchiere di vino (dalle 19 alle 23). Sono queste alcune delle specialità che sarà possibile degustare domani sulla spiaggia all’altezza di via Savoia nell’ambito di “Tempuricapuna”, la rassegna dedicata al capone, pesce conosciuto come lampuga, in programma da domani a oggi a domenica a San Vito Lo Capo.

Il primo appuntamento per “Tempu ri Storie, Sapuri e Pignate”, il secondo per “Tempu ri Manciari”. Alle 22,30 la musica in Piazza Santuario con Carmen Ferreri e il gruppo Babil On Suite. Gli appassionati della pesca potranno partecipare alle uscite in mare, sia sabato che domenica mattina dalle 9 alle 12, con i pescatori sanvitesi alla scoperta di antiche e nuove suggestioni della pesca del capone.

Con “Tempu ri mircatu” sabato e domenica alle 10 in via Savoia si può osservare il pescato che sarà esposto ricreando l'atmosfera di un tipico mercato. E poi sabato alle 12 “Tempu ri iucari e imparari “ (laboratorio creativo per del pesce bambini dedicato alla scoperta del mare). Sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22,30 “Tempu ri manciari”, alle 17 il coking show con degustazione “Tempu ri Storie, Sapuri e Pignate”.

Per il divertimento generale, sabato alle 22,30 in Piazza Santuario il duo comico formato da Toti e Totino.

