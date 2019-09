Incontri e degustazioni a Marettimo e Levanzo per "Il Capone: impariamo a conoscerlo"

Percorsi educativi, degustazioni gratuite e attività ludiche a Marettimo in occasione de "Il Capone: impariamo a conoscerlo", un'occasione da non perdere per un incontro educativo alimentare alla scoperta del mare e del pesce del Mediterraneo.

L'evento si terrà nel pomeriggio del 21 settembre, a partire dalle ore 19.00 e continuerà la sera dando spazio anche all’intrattenimento musicale con brani della tradizione siciliana.

Domenica 22 settembre a Levanzo, nella mattinata, si ripeterà l’incontro educativo alimentare sul capone rivolto ai bambini. Ai sapienti ristoratori di Levanzo l’ultima parola, per far degustare a pranzo raffinati menù tematici, rinnovando una tradizione antica e succulenta. Musica della tradizione folk siciliana allieterá i vicoli dell’isola.

Il progetto è promosso dal Gac - F.L.A.G. “Isole di Sicilia” e finanziato grazie ai fondi del FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittima e la Pesca) 2014-2020. Tra i partner dell’evento: il Comune di Favignana, l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la Regione Siciliana-Dipartimento della Pesca Mediterranea, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

