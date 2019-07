Stragusto, successo per il cibo da strada al mercato del pesce di Trapani

Il cibo da strada da sempre appartiene alla cultura e alle radici di un popolo, è memoria ma anche cambiamento ed evoluzione, è incontro, scambio, vivacità e convivialità. Ed è con questo spirito che da undici anni si svolge nella splendida Piazza ex Mercato del Pesce, nel cuore di Trapani, il Festival Stragusto, che unisce il cibo da strada regionale e internazionale per offrire ai tanti turisti e visitatori un'esperienza unica, in un contesto dove la diversità diviene ricchezza.

Anche quest'anno Stragusto è stato un successo, e lo dimostra la grande partecipazione, lo street food consumato e le recensioni entusiaste di turisti ed autoctoni. Ogni giorno, da mercoledì sino a domenica, in migliaia hanno varcato la soglia dell'Antico Mercato del Pesce trapanese, per gustare specialità pugliesi, fiorentine, catanesi, trapanesi, tunisine, palermitane, dei Nebrodi ecc.

Sono stati infatti circa 20 i produttori di cibo da strada che hanno partecipato alla manifestazione proponendo diverse pietanze e specialità tradizionali. Anche quest'anno grande successo ha riscosso wine tasting sulle mura di Tramontana, dove ogni giorno, i partecipanti hanno potuto apprezzare le migliori etichette del territorio scegliendo fra 12 aziende vinicole e godendo di tramonti mozzafiato.

