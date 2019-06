Una festa del vino fra cooking show e musica: a Gibellina riparte Scirocco WineFest

Il vino di sette Paesi del Mediterraneo unisce popoli e culture a Gibellina in occasione della terza edizione di Scirocco Wine Fest, in programma da oggi fino a domenica. Tra gli ospiti, anche Edoardo Bennato, Paola Turci e Mario Incudine. Simbolo dell'iniziativa è lo Scirocco, il vento che rappresenta il mare Nostrum, che come un filo rosso unisce i popoli.

La rassegna, promossa dal gruppo Cantine Ermes -Tenute Orestiadi, in collaborazione con l'agenzia Feedback, animerà le giornate con una serie di degustazioni di vini e specialità gastronomiche mediterranee, master class, sfide di cucina, cooking show, ma anche spettacoli e incontri culturali. Da domani a domenica i wine tasting con le etichette servite al tavolo e raccontate.

Si comincia domani alle 22 con i vini di Spagna, Malta e Turchia, poi sabato (sempre alle 22) Grecia, Turchia e Malta e domenica (20,30) i vini di Tenute Orestiadi. I cooking show vedranno protagonisti due grandi chef siciliani come Vincenzo Candiano, (due stelle Michelin, del ristorante La Locanda di Don Serafino di Ragusa Ibla) sabato alle 21, e Liborio Giorlando (del ristorante Da Liborio di Castellammare del Golfo) domani alle 21. Gli appuntamenti saranno condotti da Federico Quaranta, volto di Rai1, e dalla giornalista Stefania Renda.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE