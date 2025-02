Legalità economica, un incontro con la Finanza

Il 23 gennaio, gli studenti dell’Istituto Superiore Ruggiero D’Altavilla di Mazara del Vallo hanno avuto l’opportunità di partecipare a un incontro formativo con la Guardia di Finanza. L’iniziativa, inserita nel quadro delle attività di educazione alla legalità, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire il tema della legalità economica, un aspetto cruciale per il funzionamento della società e il benessere collettivo.

I rappresentanti della Guardia di Finanza ci hanno illustrato il loro ruolo nella tutela dell’economia, spiegando in modo chiaro e concreto l’importanza del rispetto delle regole fiscali e finanziarie. Attraverso esempi pratici e situazioni della vita quotidiana, abbiamo potuto comprendere come fenomeni quali l’evasione fiscale, la contraffazione e le frodi danneggino l’intera comunità, compromettendo il principio di equità e giustizia sociale.

Un aspetto particolarmente significativo è stato l’invito alla consapevolezza e alla responsabilità individuale: anche noi giovani, attraverso semplici azioni quotidiane – come richiedere uno scontrino fiscale o riflettere sulle proprie scelte di consumo – possiamo contribuire al rispetto della legalità e alla costruzione di un sistema economico più equo e trasparente.

L’incontro si è rivelato altamente interattivo, con un vivace coinvolgimento di noi studenti, che abbiamo fatto domande e partecipato attivamente alla discussione. L’approccio diretto e coinvolgente della Guardia di Finanza ha permesso di rendere accessibili concetti complessi, favorendo una maggiore comprensione dell’importanza della legalità economica non solo come insieme di norme, ma come valore fondamentale per la crescita personale e collettiva.

Il nostro istituto si impegna costantemente a offrirci esperienze educative di qualità, volte a sviluppare il senso critico e la consapevolezza civica. Costruire un futuro basato su integrità, responsabilità e rispetto delle regole inizia proprio da momenti di formazione come questo, che ci avvicinano a tematiche cruciali per il nostro percorso di crescita.