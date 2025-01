Un percorso di scelte consapevoli

L’attività di orientamento rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ha previsto attività e giochi che mettessero in campo il pensiero divergente, l’intelligenza creativa e la competenza artistica attraverso giochi di logica e di scrittura creativa. Nel laboratorio di Scienze Umane, le prof Gugliotta e Battaglia hanno guidato gli ospiti nei giochi linguistici, creando un clima familiare e ludico. Inoltre hanno fornito informazioni complete sull’indirizzo scolastico disponibile. I ragazzi delle terze medie sono stati coinvolti in testimonianze di alunni e presentazioni dei docenti. Questi laboratori hanno permesso di esplorare, in modo dinamico e coinvolgente, le possibili scelte future, incoraggiando gli studenti a pensare in modo critico e a prendere decisioni informate. Noi, ragazzi della I C del Liceo delle Scienze Umane, nonostante i pochi mesi all’interno di questo istituto, possiamo dire che ci siamo trovati ad affrontare una nuova fase della nostra vita scolastica, abbiamo avuto l’opportunità di esplorare non solo nuove materie, ma anche nuovi modi di pensare, di relazionarci con compagni e docenti e conoscere l’ambiente scolastico. Siamo solo all’inizio, ma già vediamo quanto questo percorso sia stimolante. Partecipiamo in una classe vivace e dinamica, composta da 29 studenti con storie diverse, ma uniti dalla voglia di imparare e crescere insieme. Il liceo delle Scienze Umane è stato una scelta che ci ha fatto riflettere molto. All’inizio eravamo tutti un po’ insicuri, ma ora ci sentiamo molto più sicuri nelle nostre capacità, grazie agli insegnanti che ci hanno sostenuti e incoraggiati. Apprezziamo il clima accogliente che si respira nella scuola, dove la collaborazione tra di noi è favorita e il dialogo con i docenti è sempre aperto. Ci piace come ci coinvolgono nelle lezioni e come ci aiutano a scoprire ciò che ci appassiona, ogni lezione ci sembra sempre più interessante. La scuola di Partanna è molto più di un semplice luogo di apprendimento: è un centro di crescita, un ponte tra passato e futuro e un motore di cambiamento per la comunità locale.