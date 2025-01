Un laboratorio sul futuro a Mazara

In un’era dominata dalla tecnologia e dalla trasformazione digitale, il ruolo dell'istruzione tecnica superiore è diventato cruciale per preparare le nuove generazioni a sfide sempre più complesse. In questo contesto, il nostro istituto, grazie ai fondi del Pnrr, ha progettato un Next Generation Lab di robotica straordinario, progettato per offrire a noi studenti un'esperienza formativa unica e prepararci al futuro. Quando siamo entrati per la prima volta nel laboratorio, ci siamo resi conto di trovarci nel futuro. Qui possiamo lavorare direttamente con attrezzature all’avanguardia come il braccio robotico collaborativo, droni, sistemi di intelligenza artificiale e kit di robotica modulare. Questi strumenti non solo ci aiutano a comprendere meglio gli argomenti studiati in classe, ma ci permettono anche di immaginare soluzioni innovative a problemi reali. «Il laboratorio è il risultato della collaborazione tra l'istituto, aziende locali, enti di ricerca e università, un modello di sinergia che permette di combinare risorse ed expertise per creare un ambiente di apprendimento dinamico» ha detto il professore Vincenzo Vilardo, che ne è responsabile.

Durante gli incontri di orientamento e gli open day, abbiamo avuto la possibilità di condividere il nostro entusiasmo con studenti di scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. È stata un’esperienza unica poter accogliere i visitatori nel nostro laboratorio, mostrando come funziona e cosa possiamo realizzare grazie a questa tecnologia.

Abbiamo guidato i ragazzi in attività pratiche, come programmare piccoli robot o simulare movimenti di bracci robotici, scoprendo da vicino come la robotica possa trasformarsi in una professione stimolante e innovativa.

I feedback sono stati incredibili: molti ragazzi si sono appassionati subito, chiedendoci dettagli su come funzionano i dispositivi. Le famiglie hanno apprezzato il valore pratico del laboratorio e la possibilità di vedere i loro figli coinvolti in esperienze concrete già durante gli studi.

Per noi, il laboratorio rappresenta una finestra sul domani. Sappiamo che le competenze che stiamo acquisendo qui ci apriranno le porte a lavori e opportunità che oggi sono solo un sogno. Ma, soprattutto, ci ha insegnato che con impegno, passione e lavoro di squadra possiamo realizzare grandi cose.

Siamo fieri di far parte di un istituto che investe su di noi e sul nostro futuro e non vediamo l’ora di mettere alla prova ciò che abbiamo imparato nei prossimi progetti.