Un evento nel giorno internazionale delle donne nella scienza

Il nostro Liceo Pascasino di Marsala, scuola Polo referente a livello nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Istruzione, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, si fa promotore di una straordinaria iniziativa formativa «Il cinema delle STEM».

L’evento, che si terrà a Marsala, nelle giornate del 11-12 febbraio 2025, mira a coinvolgere le Istituzioni scolastiche nazionali per promuovere pratiche educative innovative nel campo del digitale e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle applicazioni dell'audiovisivo nell’educazione alle STEM. La Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, celebrata il 11 febbraio, è un'occasione per riconoscere e promuovere il ruolo delle donne nel campo scientifico. Nonostante i progressi, le donne restano sottorappresentate nelle scienze, nelle tecnologie, nell'ingegneria e nella matematica. Questa giornata sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di superare gli stereotipi di genere, incoraggiando le ragazze a intraprendere carriere scientifiche. È anche un momento per celebrare i contributi delle scienziate che, con il loro lavoro, hanno cambiato il mondo.

Il programma formativo de «Il cinema delle STEM» mira a fornire ai partecipanti una vera e propria «cassetta degli attrezzi» per progettare percorsi didattici esperienziali e innovativi. L’evento si ispira a un progetto biennale che ha coinvolto centinaia di studenti in attività laboratoriali e outdoor, utilizzando narrazioni multimediali per esplorare il potenziale educativo delle «Stem». Per due giorni, la nostra città di Marsala si trasformerà in un «cinema delle Stem», dove studenti, docenti, esperti e professionisti avranno l’opportunità di scoprire, approfondire e sperimentare il ruolo dell’audiovisivo in ambiti scientifici e tecnologici.

In sostanza, il nostro Liceo Pascasino ci farà vivere un’esperienza fantastica che ci coinvolgerà attraverso il fascino del cinema e la potenza delle Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), unendo scienza, arte e tecnologia, stimolando la mente e il corpo. Il «Cinema delle Stem» sarà un viaggio attraverso l’immaginazione, dove scienza e arte si incontrano, sollecitando in modo dinamico l’estro creativo dei più giovani.

Non lasciamoci sfuggire l’occasione per immergerci in un’avventura educativa attraverso la magia del cinema, per affrontare al meglio le grandi sfide del futuro con il pensiero critico, la creatività e le competenze necessarie per cambiare il mondo. Una grande opportunità.