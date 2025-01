Quel viaggio storico al cinema con Ficarra e Picone

Il 20 gennaio le quarte del Ruggiero d’Altavilla di Mazara si sono recate al Cine Teatro Rivoli per assistere al nuovo film di Roberto Andò, L’abbaglio, uscito nelle sale il 16 gennaio. Un’occasione unica per immergerci in una pellicola che coniuga storia, comicità e riflessioni. Il film è ambientato nel 1860, durante la spedizione dei Mille guidata da Garibaldi. La trama segue le vicende di Domenico (Salvatore Ficarra), un siciliano zoppo ed esperto di fuochi d’artificio, e Rosario (Valentino Picone), un palermitano emigrato al Nord che si vanta di un titolo nobiliare e di un passato all’accademia militare. I due si uniscono alla spedizione con l’intento di approfittare dell’occasione, ma disertano alla prima battaglia, intraprendendo un viaggio nell’entroterra siciliano che cambierà le loro vite. La proiezione è stata coinvolgente sotto molti aspetti. Personalmente, ho apprezzato moltissimo l’evoluzione del personaggio di Domenico. Inizialmente rappresenta un tipico siciliano disilluso, scettico sulle promesse di Garibaldi (Tommaso Ragno) e del generale Orsini (Toni Servillo). Tuttavia, il viaggio e le esperienze condivise con Rosario lo trasformano in un uomo pieno di speranza, disposto persino a mettere in pericolo se stesso per una causa più grande. Questa crescita mi ha colpito, facendomi riflettere su quanto il contesto storico e le esperienze personali possano cambiare la percezione di una persona. Un altro elemento che ho trovato straordinario è stato l’ambientazione. Girato interamente in Sicilia, tra Palermo e altri luoghi iconici, il film offre uno spaccato autentico dei paesaggi e delle atmosfere dell’epoca. Le scene, ricche di dettagli e curate nei costumi, sembravano quasi riportarci indietro nel tempo. Infine, non posso non sottolineare il perfetto equilibrio tra comicità e riflessione storica, un tratto distintivo di Ficarra e Picone. Dopo successi come La Stranezza e Santocielo, il duo comico dimostra ancora una volta la propria abilità nel portare sul grande schermo temi complessi con leggerezza e profondità. Per me, questa esperienza non è stata solo un’occasione per guardare un film, ma anche per riflettere sulla nostra storia e sulle sue implicazioni. Credo che iniziative come questa siano fondamentali per gli studenti, perché ci permettono di apprendere in modo coinvolgente e divertente. Grazie alla scuola e ai docenti per aver organizzato questa giornata.