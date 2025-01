Pascasino Marsala, sfida all’avanguardia

Nell’ottica di un’educazione sempre più innovativa ed inclusiva il nostro Liceo Statale Pascasino di Marsala ha attivato di recente molti corsi riguardanti il «D.M.65», incentrati sul multilinguismo e sulle Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Si tratta di un’iniziativa all’avanguardia nel panorama educativo italiano, una vera sfida che mira a coniugare efficacemente competenze linguistiche e scientifiche. Per gli studenti sono stati attivati sia dei percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche riguardanti il francese, l’inglese, lo spagnolo, sia dei percorsi per il potenziamento delle competenze Stem su coding e robotica, sulla patente europea Ecdl, sulla realtà virtuale ed aumentata, sulla sostenibilità e transizione ecologica. Per i docenti invece sono stati attivati percorsi formativi in lingua inglese e francese per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e corsi sulla metodologia Clil. La nostra scuola, rispondendo alle esigenze di una società in continua evoluzione, scende in campo promuovendo percorsi educativi che se da un lato valorizzano le competenze scientifiche e tecnologiche, dall’altro sono in grado di affrontare la crescente pluralità linguistica, che è un aspetto sempre più centrale nell'educazione contemporanea, poiché le classi scolastiche sono sempre più eterogenee dal punto di vista linguistico e culturale. I corsi proposti dal «D.M.65» offrono ai docenti l’opportunità di acquisire competenze per affrontare questa sfida, utilizzando metodologie didattiche innovative per integrare l’insegnamento delle lingue straniere con le discipline Stem. Inoltre gli studenti non solo acquisiranno competenze linguistiche utili in un contesto globale aperto al cambiamento, ma svilupperanno anche capacità critiche e analitiche attraverso le materie scientifiche. I corsi «D.M.65» attivati dal nostro Istituto promuovono un approccio esperenziale, interattivo, ed inclusivo: l’ausilio di metodologie didattiche innovative favorisce l’apprendimento attivo e cooperativo tra gli studenti, creando una didattica integrata che stimola l’apprendimento attraverso l’uso di più lingue e valorizza le diversità culturali e linguistiche degli alunni. Partecipare a questi corsi significa non solo acquisire nuove competenze e migliorare la propria formazione professionale, ma preparare i propri studenti e docenti ad affrontare le sfide del futuro, sia in ambito linguistico che scientifico.