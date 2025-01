L’intelligenza artificiale anima il confronto

Il Liceo Pascasino di Marsala, nella qualità di scuola Polo a livello nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Istruzione PNRR Futura, ha organizzato dal 23 al 25 gennaio una serie di eventi formativi , in cui sono stati coinvolti docenti e dirigenti di diverse istituzioni scolastiche, al fine di promuovere pratiche educative innovative nel campo del digitale e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale (AI) nella didattica, nella cultura e nell’arte. Un’esperienza straordinaria per essere al passo con i tempi e utilizzare le nuove tecnologie in modo costruttivo. Tutti i percorsi hanno creato una sorta di full immersion nella splendida città di Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 ed in particolare nello scenario del «Cretto di Burri», un'opera d'arte visiva con una forte valenza simbolica, ma anche luogo di forte impatto emotivo che stimola la riflessione sulla resilienza e sulla ricostruzione. Tali percorsi hanno puntato alla scoperta ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale in modo innovativo, con l'ausilio delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale (IA) per interpretare e comprendere meglio questi luoghi di rilevanza storica. La combinazione tra arte e tecnologia non solo arricchisce l'esperienza culturale, ma offre anche nuove opportunità per la tutela e la promozione di luoghi di grande valore storico.

Questo evento straordinario ha favorito la scoperta, l’approfondimento e la sperimentazione del potenziale dell’AI in vari settori, coinvolgendo esperti, professionisti e docenti che hanno vissuto tre giornate particolarmente intense, in cui hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco, di sperimentare le proprie potenzialità creative e di immergersi nel mondo dell’ innovazione, dell’arte e della cultura, acquisendo competenze multidisciplinari e pratiche virtuose per la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale siciliano.