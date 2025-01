La violenza di genere e le dinamiche dell’amore

Il 21 gennaio, con i compagni della III F, abbiamo partecipato a un incontro organizzato dall’associazione «CO.TU.LE.VI» (Contro Tutte le Violenze) per riflettere su temi delicati come la violenza di genere, le dinamiche dell’amore e l’identità personale. Insieme a Melissa Castelli, assistente sociale, e Lucia Licari, dottoressa in Economia, abbiamo riflettuto, abbiamo scoperto che la violenza di genere non è solo fisica, ma può essere psicologica, economica o sessuale. La dottoressa Castelli ci ha spiegato che una critica costante, il controllo ossessivo o la privazione dell’indipendenza economica sono forme di violenza spesso difficili da riconoscere, ma altrettanto distruttive. Questo ci ha fatto comprendere quanto sia importante individuare questi segnali e agire, aiutando le vittime a uscire da situazioni «tossiche». Durante l'incontro, abbiamo riflettuto sull'amore e le sue fasi, dall'idealizzazione iniziale all’emergere dei difetti, che possono essere funzionali o tossici. La dottoressa Licari ci ha posto una domanda chiave: «Lo faccio perché lo voglio davvero o per compiacere l’altro?». Questo ci ha aiutato a comprendere l'importanza della consapevolezza nelle scelte per costruire relazioni autentiche e rispettose.

Infine, abbiamo approfondito il tema dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, analizzando la distinzione tra sesso biologico, identità di genere e orientamento. Abbiamo riflettuto sull’importanza del rispetto per la diversità di ogni individuo, comprendendo che accettare e valorizzare le differenze rappresenta il fondamento per costruire una società più inclusiva e giusta.

Questo incontro ci ha lasciati con molte domande e nuove consapevolezze. Ci siamo resi conto che il cambiamento comincia dalle piccole scelte quotidiane: rispettare gli altri, riconoscere le ingiustizie e non aver paura di agire. È stata una lezione di vita importante, che ci ha mostrato quanto sia possibile costruire un futuro migliore con empatia e rispetto reciproco.