Informatica, passione irresistibile

Nell’ambito del progetto Orientamento dell’Istituto di istruzione superiore Dante Alighieri di Partanna indirizzato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, il 10 gennaio, presso l’istituto sito in viale Gramsci, sede del ITE di Partanna e del liceo delle scienze umane, si sono attivati dei laboratori per le classi della media di Partanna. Lo scopo: orientare i ragazzi che devono compiere il grande salto. La nostra scuola cerca sempre di fornire un’istruzione completa e di mettere in evidenza le materie di indirizzo, senza tralasciare le altre; per fare ciò, l’Istituto tecnico economico ha optato per l’attivazione di diversi laboratori, puntando soprattutto sulle attività di informatica e di economia aziendale, discipline fondamentali per chi sceglie questa scuola. I nostri professori hanno proposto dei laboratori, della durata di circa mezz’ora, divertenti ma allo stesso tempo utili per permettere un approccio concreto alle materie che i futuri studenti potranno studiare. Nel laboratorio di informatica il prof Carlo Ingrassia, aiutato dagli alunni di III A (Chiara Piazza, Calogero Petruccio, Davide De Blasi, Francesco Viviano) della nostra scuola ha utilizzato TurboWarp , un’applicazione educativa e formativa che consente di creare giochi e animazioni, un’applicazione che fornisce una prima idea di programmazione informatica, praticamente l’applicazione ideale per fare appassionare dei ragazzini di scuola media a questa disciplina. Ogni studente della scuola media lavorava sui pc in dotazione nella nostra scuola, mentre i nostri compagni davano indicazioni per poter creare un acquario multimediale con tanti pesci colorati. Nel laboratorio di economia aziendale, invece, sono stati il prof Gaspare Lombardo e la prof Enza Tantaro «i capi-squadra», ma anche in questo caso i nostri compagni della I A (Benedetto Baiamonte, Sveva Catalogna, Federico Genco) sono stati molto efficienti nel condurre le operazioni di gioco, perché di questo si è trattato, con l’obiettivo di far vincere un bel gruzzoletto di monete di cioccolato ai partecipanti, un premio che sicuramente ha fatto gola a molti e, oltretutto, in perfetto tema economico.