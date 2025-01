In classe come un gioco a Partanna

Nei giorni 10, 14, 15 gennaio si è svolta l’attività di orientamento per le classi terze della scuola media di Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Dante Alighieri» di Partanna. Ma cosa accade davvero durante l’orientamento? Durante le giornate dedicate all’orientamento vengono scelti degli alunni che già frequentano l’istituto per collaborare con i docenti, per guidare e aiutare gli studenti delle scuole medie, anche e soprattutto attraverso l’interazione costante, affinchè questi ragazzini percepiscano un clima di familiarità e di sicurezza. Durante l’orientamento i ragazzi delle classi terze partecipano a diversi laboratori in cui gli studenti del nostro istituto hanno parte attiva, laboratori: informatica, economia aziendale, scienze, inglese, diritto, scienze umane, storia e il laboratorio letterario. Ogni laboratorio ha avuto una durata di circa mezz’ora e molti studenti hanno saputo riproporre «in piccolo» le attività che molto spesso, anche se con modalità diverse, vengono proposte nella nostra scuola. L’organizzazione delle attività seguiva degli schemi e dei tempi precisi, elaborati in ogni dettaglio dalla prof Cannizzaro e dal prof Sciacca, tuttavia gli studenti incaricati hanno messo in pratica con cura ogni indicazione, affinchè la pianificazione dei tempi e degli spazi fosse rispettata. Entrando nel dettaglio dei laboratori e del ruolo svolto dai docenti, in quello di inglese le insegnanti Caraccioli e Calamusa hanno proposto il gioco del «Bingo», un gioco simile alla tombola, in cui ai numeri vengono sostituiti dei termini tecnici in inglese: chi vinceva riceveva un premio. Nel laboratorio di storia le insegnanti Stellino e Palermo hanno organizzato «Una giornata da Sherlock Holmes» che ha permesso ai ragazzi di immedesimarsi nel ruolo di investigatori , andando alla ricerca di buste, nascoste in un’aula, le quali contenevano pezzi di una storia da ricostruire. Nel laboratorio di scienze i ragazzi, con la guida dei prof Sciacca e Calcara hanno condotto vari esperimenti. Nel laboratorio di letteratura, la prof Girlando ha fatto cimentare gli studenti in una «escape room» da cui si poteva «uscire» solo rispondendo correttamente a delle domande. Nel laboratorio di informatica gli insegnanti Cannizzaro e Ingrassia, tramite un programma adatto, hanno guidato gli studenti nella creazione di un acquario. Nel laboratorio di economia aziendale i docenti Tantaro e Lombardo hanno proposto un quiz a tema economico. Nel laboratorio di scienze umane le insegnanti Gugliotta e Battaglia hanno proposto il gioco «Indovina la parola»: i ragazzi si sono divisi in due gruppi per far indovinare una parola al proprio caposquadra.